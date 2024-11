Famosos nos bastidores da gravação de vinheta de final de ano da Globo - Reprodução / Instagram

Famosos nos bastidores da gravação de vinheta de final de ano da Globo Reprodução / Instagram

Publicado 11/11/2024 20:00 | Atualizado 11/11/2024 20:01

Rio - Débora Bloch, recém-saída de "No Rancho Fundo", onde interpretou Deodora, já se prepara para um novo e desafiador papel: a vilã Odete Roitman no remake de "Vale Tudo". Nesta segunda-feira (11), a atriz compartilhou os bastidores das gravações da tradicional vinheta de fim de ano da Globo, em que, ao som de "Hoje a Festa é Sua", artistas celebram juntos o encerramento de mais um ano na emissora.



fotogaleria

Nos cliques, a atriz apareceu ao lado de companheiros de elenco de "No Rancho Fundo", incluindo Luisa Arraes, Thardelly Lima e Larisa Bocchino. Já no clima de "Vale Tudo", ela posou ao lado de Cauã Reymond, Malu Galli, Karine Teles e Belize Pombal, que farão parte do elenco da nova produção.