Lucinha Araújo durante o ’Conversa com Bial’Reprodução de vídeo

Publicado 12/11/2024 09:17

Rio - Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, recordou uma conversa marcante com o cantor sobre a orientação sexual dele durante uma entrevista ao "Conversa Com Bial", desta terça-feira (12). Ela disse que o artista, fruto do casamento com produtor João Araújo, comentou que gostava de 'meninos e meninas' e pediu para ela não opinar sobre a vida dele.

Lucinha percebeu que o Cazuza estava andando com uns amigos "esquisitos" e, desconfiada, decidiu questionar o filho. "Cazuza, você é viado?". Prontamente, ele respondeu: "Mamãe, olha para mim. Eu ando de quatro patas e (tenho) uma galhada na cabeça? Então, eu diria uma coisa: eu gosto de meninos e meninas. Agora, não se meta na minha vida, a vida é minha", pediu.

Ela respeitou a solicitação do filho. "Desde aquele dia eu nunca mais perguntei nada, também se perguntasse levava um fora. Aceitei porque eu queria que ele fosse feliz. Contanto que fosse feliz, eu fiquei feliz junto com ele", ressaltou.

Na atração, Lucinha também falou sobre o lançamento dos livros "Meu Lance é Poesia", que compila poemas de Cazuza escritos entre 1975 e 1989, e "Protegi Teu Nome por Amor", uma fotobiografia do cantor e depoimentos de amigos, prefácio de Gilberto Gil e texto de Pedro Bial.



Dono de hits como "Exagerado", "Codinome Beija-Flor" e "Preciso Dizer que Te Amo", Cazuza morreu aos 32 anos, em julho de 1990, vítima de complicações decorrentes da AIDS.