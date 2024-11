Giorgia e José Roberto disputam a final da 11ª edição do ’Masterchef’ - Marcelinho Santos/ Band

Publicado 12/11/2024 05:00

Rio - Aguenta coração! Nesta terça-feira (12), vai ao ar a grande final do "Masterchef Brasil 11", da Band, a partir das 22h30. Giorgia e José Roberto vão impressionar os jurados da atração, Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, com um menu autoral completo - com entrada, prato principal e sobremesa. O programa especial, apresentado por Ana Paula Padrão, terá a presença especial dos familiares dos competidores e os ex-participantes desta edição do reality culinário. Eles acompanharão tudo do mezanino.

Jornalista catarinense, Giorgia, de 24 anos, não esconde a emoção de ter chegado a reta final da competição. "Meu coração está na boca, não caiu a ficha! Acho que só dentro da cozinha, quando subir aquela adrenalina, que vou me dar conta. Mas eu estou muito animada, muito empolgada, com a energia lá em cima, para cozinhar muito bem e fazer uma prova muito bonita junto com o Zé", diz.

José Roberto também está radiante. "Meu coração está muito feliz! A palavra que eu tenho é gratidão. Primeiro pelo apoio da família, que eu recebi para estar aqui, para sonhar junto comigo, então, eu quero muito levar o troféu", afirma o analista de suprimentos de Natal (RN), de 46.

Além do tão cobiçado troféu, o vencedor desta temporada embolsará a quantia de R$ 350 mil e ganhará vários outros prêmios, como um curso na escola de gastronomia mais renomada do mundo, um conjunto de panelas premium, R$ 50 mil em produtos para casa ou futuro restaurante e mais. O segundo colocado também poderá fazer um curso com os melhores especialistas da área.

Em busca do título de 'melhor cozinheiro do país', os competidores dão tudo de si no preparo das receitas. "Meu menu vai ter muito de mim, das coisas que eu acredito, das coisas que eu já vivi, que eu experimentei ao longo da vida. Tem muita história, muito significado no geral", adianta Giorgia. "Eu vou mergulhar para entregar sempre o melhor e trazer a minha identidade, trazer um pouco da minha história. Vai ter minha identidade, que é transformar o simples em algo extraordinário", avisa José.

Na última etapa, a da sobremesa, os participantes terão que agradar também o paladar do chef pâtissier Diego Lozano, um dos mais renomados confeiteiros do país, para conquistar o voto dele. Na ocasião, o profissional será anunciado oficialmente como o novo integrante do júri no "MasterChef Confeitaria", que estreia dia 19 de novembro, na emissora.

José promete uma final respeitosa com Giorgia, já que eles foram parceiros ao longo do programa. "É uma competição de muita amizade. Tem a torcida de que a gente consiga entregar o melhor e que o sabor seja o vencedor, porque a história de todo mundo aqui já é uma história de sucesso", conclui o analista.