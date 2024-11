’Chaves’ volta ao SBT depois de quatro anos - Reprodução

Publicado 12/11/2024 15:26 | Atualizado 12/11/2024 15:28

Rio - O SBT anunciou nesta terça-feira (12) uma série de ajustes na sua grade de programação, que entram em vigor a partir do próximo dia 18 de novembro. A emissora decidiu suspender o retorno da série Chaves, optando manter o telejornal Tá na Hora no horário das 17h30.



A decisão de não seguir com mudanças na faixa noturna visa estabilizar a audiência, já que algumas alterações, como a supressão de uma hora do programa Tá na Hora e o adiamento da novela As Aventuras de Poliana, foram revertidas. A telenovela, que chegou a ser ameaçada de corte, continuará no ar normalmente e sem alteração de horário, e o SBT Brasil segue em sua faixa das 19h45.



No comunicado oficial, Daniela Beyruti e Mauro Lissoni, presidente e diretor de programação do SBT, anunciaram que apenas as alterações nos programas matinais estão confirmadas. A partir do dia 18, o Primeiro Impacto terá sua duração reduzida em 30 minutos, abrindo espaço para o programa de comportamento Chega Mais, que agora começa às 9h. Logo em seguida, entra o Chega Mais Notícias, às 11h, programa que busca melhorar o desempenho da emissora no horário, onde enfrenta dificuldade de audiência.

Confira nova programação:



06h00 - Primeiro Impacto

09h00 - Chega Mais

11h00 - Chega Mais Notícias

13h30 - Carinha de Anjo

14h30 - Quando Me Apaixono

15h30 - Fofocalizando

16h30 - Meu Caminho é Te Amar

17h30 - Tá Na Hora

19h45 - SBT Brasil

20h45 - A Caverna Encantada

21h30 - As Aventuras de Poliana

22h00 - Programa do Ratinho

23h00 - Linha de Show

00h30 - The Noite

01h30 - Operação Mesquita

02h00 - SBT Podnight

02h45 - SBT News na TV