Angélica comenta participação de Luciano Huck no 50 & Uns: Dei umas cutucadas neleReprodução de vídeo

Publicado 13/11/2024 12:53

Rio - Angélica tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você", da TV Globo, nesta quarta-feira (13). Durante a atração, a apresentadora falou sobre a série "50 & Uns", disponível no Globoplay. De forma descontraída, ela comentou a participação do marido, Luciano Huck, em um dos episódios.

"Foi o programa mais difícil para mim por causa do Luciano, olha que louco! Eu sei tudo, a gente conversa tudo e como o programa não é uma entrevista, é um papo, uma conversa... Como é que fica espontâneo, natural, uma conversa com uma pessoa que eu falo todo dia, toda hora? Foi o desafio maior para mim e ficou muito legal depois. Porque eu dei umas cutucadas nele", disse Angélica. O apresentador participou do episódio "Poder", ao lado do ministro Flavio Dino e do influenciador Whindersson Nunes."E ele entregou?", perguntou a apresentadora do "Mais Você". "Entregou! Ele entrega, né, Ana Maria! O ministro também entregou tudo e o Whindersson também foi ótimo", falou a convidada da atração matinal. Depois do sucesso de "50 & Tanto", lançado em 2023, Angélica retornou reabriu as portas de sua casa para receber personalidades do universo masculino, trocando experiências sobre temas dificilmente abordados por eles.Em outro momento da atração, Ana Maria acabou confundindo a mãe da Angélica com a de Eliana. "Minha mãe deve estar nos assistindo agora", disse a apresentadora de "50 & Uns". Ana, então, respondeu: "Um beijo, Dona Eva". No entanto, a mãe da convidada se chama Angelina. Eva é o nome da matriarca da apresentadora Eliana.