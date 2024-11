José Roberto vence a 11ª temporada do ’MasterChef’ - Marcelinho Santos / Band

Publicado 13/11/2024 09:09

Rio - José Roberto foi consagrado o grande vencedor da 11ª temporada do "MasterChef Brasil", da Band, na noite desta terça-feira. O cozinheiro amador de Natal, no Rio Grande do Norte, levou a melhor contra Giorgia e conquistou o troféu mais cobiçado da gastronomia brasileira.



O menu apresentado por José foi autoral e cheio de significados. Para a entrada, o potiguar preparou açorda de caju ao molho de moqueca com chips de banana da terra. O prato principal foi um filhote com mousseline de tucupi e bolinho de arroz paraense. A sobremesa eleita foi um bolo de mesocarpo com coco de babaçu, creme gelado de babaçu e compota de bacuri.

Antes de ser anunciado como campeão, Zé fez um discurso emocionante sobre sua passagem pelo reality de culinária. "Queria agradecer a mim mesmo pela a coragem de ter vindo aqui, por ter me entregue neste programa. Depois, a minha família, que sempre foi base. Me senti superado, a me aceitar como cozinheiro. Estou feliz por toda trajetória, me sinto realizado por trazer ingredientes brasileiros", afirmou.

Campeão desta edição, o cozinheiro embolsou a quantia de R$ 350 mil e ganhará vários outros prêmios, como um curso na escola de gastronomia mais renomada do mundo, um conjunto de panelas premium, R$ 50 mil em produtos para casa ou futuro restaurante e mais. Segunda colocada, Gioirgia também ganhou um curso com os melhores especialistas da área.