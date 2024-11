Sabrina Sato na coletiva de imprensa de The Masked Singer Brasil - João KPV

Sabrina Sato na coletiva de imprensa de The Masked Singer BrasilJoão KPV

Publicado 13/11/2024 16:40 | Atualizado 13/11/2024 16:43

Rio - Sabrina Sato, 43 anos, retornou aos estúdios Globo, nesta quarta-feira (13), para divulgar a nova temporada do reality musical "The Masked Singer Brasil", que dessa vez será comandando por Eliana e terá ainda Tatá Werneck, Tony Ramos e Belo como jurados.

A namorada de Nicolas Prattes, que recentemente passou por um drama pessoal ao perder o bebê que esperava , usou um look transparente e atendeu a todos com simpatia.Ao ouvir um elogio da amiga Tatá Werneck, Sabrina carregou Tatá no colo e ouviu da apresentadora. "Sabrina é uma unanimidade. Todo mundo ama", declarou Tatá com carinho.Para o próximo ano, ela também estreia o reality show "Minha Mãe com seu Pai", uma produção original do Globoplay, que promete romance e diversão.