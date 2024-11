Sabrina Sato sofreu um aborto espontâneo - Reprodução

Sabrina Sato sofreu um aborto espontâneo Reprodução

Publicado 07/11/2024 10:56

Olá, meninas!

A apresentadora Sabrina Sato anunciou, nesta quarta-feira (6), a perda de seu primeiro filho, fruto de sua relação com o ator Nicolas Prattes. Aos 43 anos, Sabrina estava com 11 semanas de gestação quando sofreu um aborto espontâneo devido à não evolução da gravidez. Ela estava internada no Hospital Israelita Albert Einstein desde a terça-feira (5), após complicações.

A gravidez tardia, que se refere à gestação após os 35 anos, envolve diversos riscos à saúde da mãe e do bebê. Embora muitas mulheres decidam adiar a maternidade, seja por questões pessoais ou profissionais, é importante compreender as implicações dessa escolha.

"A medida que a mulher envelhece, a qualidade e a quantidade dos óvulos diminuem, o que aumenta as chances de complicações como abortos espontâneos, problemas genéticos no bebê e dificuldades para engravidar. Na gravidez tardia, o risco de doenças como hipertensão gestacional, diabetes gestacional e parto prematuro é maior, e isso exige cuidados especiais", explica a ginecologista Isabela Melo.

Além disso, a fertilidade feminina é limitada, e a idade pode afetar a resposta aos tratamentos de fertilização, tornando a concepção mais desafiadora. "Embora a medicina reprodutiva tenha avançado significativamente, a idade continua a ser um fator crucial para o sucesso da gestação", complementa Isabela.

Sabrina Sato, que também enfrentou dificuldades para engravidar anteriormente, representa muitas mulheres que, apesar da busca por uma gestação tardia, enfrentam desafios inesperados. É fundamental que, nesse cenário, as gestantes contem com o acompanhamento médico contínuo para garantir a saúde materna e fetal.