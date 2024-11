Estudo que sugere associação entre o DIU e o câncer de mama gerou polêmica na internet, especialista esclarece dúvidas - Reprodução

Estudo que sugere associação entre o DIU e o câncer de mama gerou polêmica na internet, especialista esclarece dúvidasReprodução

Publicado 04/11/2024 21:43

Olá, meninas!

Um novo estudo publicado em uma revista científica dinamarquesa causou uma grande polêmica nas redes sociais nos últimos dias. Segundo a pesquisa, mulheres que utilizam o DIU hormonal têm um risco 1,4 vezes maior de desenvolver câncer de mama em comparação com aquelas que não utilizam. O DIU é um dos métodos contraceptivos mais usados no mundo e a notícia assustou muitas mulheres.

Afinal, devemos ficar preocupadas? Para entender mais sobre o assunto, conversamos com a ginecologista e cirurgiã Émile Almeida. A especialista contextualiza os dados, destacando a importância de avaliar o perfil de risco de cada paciente. "Com a saúde da mulher, há sempre uma tendência de pequenos riscos se tornarem manchetes aterrorizantes sem olhar para os benefícios desse tratamento ou os riscos do método alternativo, ou do outro tratamento. O mesmo aconteceu com a terapia de reposição hormonal, as pessoas ainda têm medo de usá-la devido a um pânico que a mídia invadiu há mais de 20 anos, por um estudo mal feito", explica.

A especialista defende que o DIU hormonal é a melhor opção de tratamento para algumas questões hormonais. "O DIU hormonal segue sendo uma opção de tratamento para mulheres com sangramento uterino anormal, cólicas intensas, e é um dos métodos contraceptivos mais eficazes que temos. É claro, todo medicamento tem seus prós e contras", explica.

Quando questionada sobre a possibilidade de impacto nas recomendações de uso do DIU hormonal no Brasil, Émile explica que o que está veiculado sobre o estudo foi mal interpretado. "De forma nenhuma. O próprio estudo relata que os resultados foram estatisticamente insignificantes. A mídia que não conseguiu interpretar o resultado do artigo e transformou em uma manchete falaciosa. O estudo comparou dois grupos de mulheres dinamarquesas que receberam DIU de 15 a 49 anos ao longo de alguns anos, em 10.000 mulheres que usam DIU, mas esses dados não foram estatisticamente significativos. Não foram levados em consideração outros fatores que contribuem para o câncer de mama como obesidade, sedentarismo, consumo de bebida alcoólica, idade, fatores genéticos", explica a médica.

Para os pacientes que já utilizam o DIU hormonal e estão preocupados com esses novos dados, a médica conta que não existe motivo para um pânico e retirar o método. "Não há motivo para pânico. Deve-se colocar na balança os riscos e os benefícios. Mesmo que o risco de câncer mama para mulheres jovens é muito pequena, há muitos benefícios para a mulher. Já existem estudos mostrando que o uso do DIU diminui o risco de câncer uterino e de ovário (que é muito mais letal que o de mama), câncer de endométrio e câncer de pulmão", aconselha.