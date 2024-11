Meu filho não quer dormir sozinho! E agora? - Reprodução

Meu filho não quer dormir sozinho! E agora?Reprodução

Publicado 01/11/2024

Qual mãe não sonha com o dia em que o filho passará a dormir sozinho no próprio quarto durante toda a noite?! Além de perder a liberdade como casal, muitas vezes os pais não conseguem ter uma boa qualidade do sono com uma criança no meio da cama. A dúvida que fica é: isso é saudável?



“Em países asiáticos e africanos, a cama compartilhada durante a infância é comum até os seis anos de idade ou mais. Já nos países ocidentais, ela costuma ser contraindicada por grande parte dos psicólogos e especialistas em desenvolvimento infantil. As associações de pediatria do Brasil e dos Estados Unidos recomendam que os filhos aprendam a dormir sozinhos em suas próprias camas ainda pequenos”, explica a médica Aline Magnino, Diretora Médica do Grupo Prontobaby.



Cada família possui seu tempo, sua criação e personalidade. A criança dormir sozinha ou na cama dos pais pode variar de família para família e, às vezes, muda dentro de casa, com um irmão aderindo a isso e o outro não, conforme a personalidade de cada filho. O medo do escuro, dos monstros embaixo da cama e de ficar sozinho não é uma invenção. Mas por que eles acontecem?



“O medo de dormir sozinho é oriundo principalmente da insegurança de algo novo. A primeira coisa a fazer nestes casos é ouvir seu filho, dar acolhimento e mostrar que o seu quarto é seguro para dormir sozinho. Para ajudar, os pais devem criar uma boa higiene do sono, determinar uma rotina para criança com hora de dormir e um mesmo horário também para despertar, durante o dia manter o ambiente claro e a noite deixar uma luz fraca e um local calmo para que a criança consiga desfazer-se do medo”, comenta a Dra. Aline.

