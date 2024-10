Dermatologista Juliane Viana explica tudo sobre o Bioestimulador de Colágeno, o procedimento queridinho dos artistas - Reprodução

Publicado 28/10/2024 20:00

Olá, meninas!

Cada vez mais, celebridades como Sasha Meneghel, Neymar e outros nomes conhecidos têm investido em procedimentos estéticos que estimulam a produção de colágeno, proteína essencial para a firmeza e elasticidade da pele. Esses tratamentos prometem não apenas melhorar a aparência, mas também retardar os sinais de envelhecimento, uma preocupação crescente no mundo das celebridades e fora dele. Entre os procedimentos mais populares estão o microagulhamento, o uso de bioestimuladores e o laser fracionado, que atuam diretamente na produção de colágeno, ajudando a combater rugas, linhas finas e flacidez.

No entanto, especialistas alertam que, apesar da eficácia dessas intervenções, alguns hábitos cotidianos podem comprometer os resultados e reduzir drasticamente a produção natural de colágeno no corpo. A dermatologista Juliane Viana explica que fatores como a exposição excessiva ao sol sem proteção adequada, a falta de hidratação, uma alimentação pobre em nutrientes e o estresse são inimigos da saúde da pele. "Esses elementos interferem diretamente na produção de colágeno, acelerando o processo de envelhecimento e diminuindo a capacidade regenerativa da pele", comenta.

Além disso, hábitos prejudiciais como fumar e o consumo excessivo de álcool também contribuem para a degradação dessa proteína vital. O tabagismo, por exemplo, libera radicais livres que atacam as fibras de colágeno, enquanto o álcool desidrata a pele e prejudica a sua capacidade de se recuperar. "Mesmo quem investe em procedimentos estéticos precisa estar atento à rotina diária, pois de nada adianta estimular o colágeno e ao mesmo tempo adotar práticas que o destroem", acrescenta a Dra. Juliane.

Embora os procedimentos de rejuvenescimento estejam em alta entre famosos e sejam acessíveis para o público em geral, é fundamental entender que a longevidade dos resultados depende, em grande parte, de hábitos saudáveis. Manter uma alimentação rica em vitaminas, usar protetor solar diariamente e evitar o estresse crônico são medidas simples que podem prolongar os efeitos positivos dos tratamentos estéticos e garantir uma pele firme e jovem por mais tempo.

