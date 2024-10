Festival de Receitas Sesc Mesa Brasil RJ premia pratos sustentáveis - Reprodução

Publicado 26/10/2024 22:53

As receitas vencedoras do 14º Festival de Receitas Sesc Mesa Brasil RJ foram conhecidas, nesta sexta-feira (25/10), no Park Shopping Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. No evento, foram apresentados pratos criativos, saborosos e sustentáveis, com foco no aproveitamento integral dos alimentos, um dos motes do programa de combate à fome e ao desperdício da instituição.

Pela manhã, o público pôde degustar e votar em receitas criadas por crianças do Projeto Pequeno Gourmet, iniciativa do Mesa Brasil que promove a conscientização dos pequenos sobre bons hábitos alimentares e o desperdício de alimentos. Os pratos degustados foram pastel de forno de beterraba com recheio de abacaxi; empadão de inhame com recheio cremoso de brócolis e frango; e hambúrguer de grão de bico no pão de cenoura. O prato vencedor foi o pastel de forno, criado em conjunto por João Pedro Barros Duque Estrada, Lucas Medina, Leticia Rebello e Valenthyna dos Santos.

À tarde foi a vez das cozinheiras de instituições socioassistenciais apoiadas pelo Mesa Brasil apresentarem suas criações: quiche de grão de bico com recheio de brócolis com alho-poró e queijo; palha italiana de feijão branco com banana; pão de mel desconstruído com recheio de inhame e casca de maçã; tartelete de abobrinha e empadinha de beterraba e cenoura foram os pratos degustados pelos jurados. As 3 receitas premiadas foram o tartelete, criado por Perlla Alves; a palha italiana, de Vânia Silva; e o pão de mel, invenção de Regina Célia Silva. As cozinheiras ganharam cursos do Sesc RJ para aprimorarem seus conhecimentos em gastronomia.

Criado em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação (16/10), o Festival de Receitas promove a reflexão sobre a importância do aproveitamento integral de alimentos, mostrando que é possível comer bem, economizar e reduzir o desperdício. Queremos incentivar práticas sustentáveis na cozinha, além de fortalecer a inclusão social e a cultura de alimentação consciente. Nosso objetivo é inspirar a todos a adotar hábitos alimentares mais saudáveis e responsáveis”, declarou Cida Pessoa, gerente do Sesc Mesa Brasil RJ.

O evento reuniu crianças do projeto Sesc+ Infância, da unidade de Madureira, e estudantes da Escola Padre Dr. Francisco da Motta que participaram do projeto Pequeno Gourmet, cozinheiras e representantes de instituições beneficiadas e parceiros que fazem doações ao Mesa Brasil.

O Mesa Brasil foi criado no ano 2000, e recebe alimentos não-perecíveis e in natura e os reverte a instituições, que, por sua vez, atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. No ano passado, o programa arrecadou no estado mais de 1,7 toneladas de alimentos, provenientes de 176 parceiros em 55 municípios. Isso beneficiou mais de 114 mil pessoas e ajudou a complementar mais de 10 milhões de refeições. Conheça mais o programa em sescrio.org.br/mesa-brasil.