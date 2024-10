Confira os destaques do SPFW - Reprodução

Confira os destaques do SPFWReprodução

Publicado 26/10/2024 09:00

Olá meninas,

O São Paulo Fashion Week terminou no último domingo (20/10) e deixou um legado de moda para as próximas estações. Foram oito dias de desfiles que trouxeram muita inovação, cores e tendências. Os designers e estilistas esbanjaram muito talento e inspiração na cultura brasileira, que vão estar nas ruas em breve. Para falar sobre os looks e produções do evento, conversamos com a Nanda Silveira, especialista em moda, que listou as peças e tendências. Confira as dicas!

Minimalismo Maximalista

Essa temporada trouxe uma fusão interessante entre o minimalismo e o maximalismo. Peças com cortes simples, mas com detalhes marcantes, como ombros estruturados e volumes dramáticos, serão vistas nas ruas. A ideia é usar roupas que falam por si só, sem a necessidade de muitos acessórios.

Sustentabilidade em Alta

Muitas marcas estão investindo em tecidos sustentáveis e processos eco-friendly. O streetwear deve adotar essa onda, com peças recicladas, looks atemporais e reutilização de roupas antigas, misturando o vintage ao moderno.

Cores Vibrantes e Tons Terrosos

Nas passarelas, vimos uma explosão de cores vibrantes como o laranja e o verde, equilibradas por tons terrosos e neutros. Nas ruas, essa tendência será traduzida em looks color blocking e mix de texturas, mas de forma mais acessível e casual.

Conforto com Estilo

O conceito de "comfort wear" continua forte, com peças amplas e tecidos macios. Espera-se ver muitos conjuntos oversized, moletons estilizados e calças largas no street style, sempre com um toque fashionista, como calçados de salto ou acessórios statement.

Referências de Moda Anos 2000

A estética Y2K segue influente, com releituras de peças que foram sucesso nos anos 2000, como calças de cintura baixa, tops curtos e o retorno dos cintos largos. Nas ruas, essa tendência vai aparecer de maneira mais prática, adaptada ao dia a dia.