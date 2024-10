A 41ª edição do Congresso Brasileiro de Psiquiatria acontece esta semana em Brasília - Reprodução

Publicado 24/10/2024 09:00

A 41ª edição do Congresso Brasileiro de Psiquiatria acontece até o próximo dia 26, em Brasília, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). Nesta edição, o evento reúne os maiores especialistas da área para falar sobre as novas tecnologistas. Este ano, o congresso traz como tema central a "Psiquiatria e Inteligência Artificial: Como Integrar as Novas Tecnologias". Durante o evento também será entre o Prêmio ABP de Jornalismo, que está em sua 10ª edição e já se consolidou como o maior da área médica para jornalistas do Brasil.



Durante quatro dias, os palestrantes irão explorar o impacto das inovações tecnológicas na pesquisa e no tratamento de doenças mentais, promovendo um ambiente de aprendizado para todos os profissionais da área. Os participantes têm a oportunidade de acompanhar debates de alto nível, simpósios, casos clínicos, como eu faço/como eu trato e cursos de atualização e outras atividades.



"Realizar o CBP é sempre uma honra, esse ano teremos muitas atividades sobre inovação e tecnologia, com mais de 400 palestrantes nacionais e internacionais apresentando mais de 300 horas de conteúdo. É um evento gigante com mais de mil profissionais envolvidos e um ano inteiro de trabalho. O CBP é o mais importante evento de psiquiatria da América Latina", disse o presidente da ABP e do CBP, Antônio Geraldo da Silva.



Promovido pela Associação Brasileira de Psiquiatria, além da programação científica, o congresso também promove atividades culturais com o objetivo de valorizar expressões artísticas e culturais, como exposição de fotos e pôsteres, concurso de poesias e um show exclusivo da banda Jota Quest para os congressistas.

“Nesse congresso, tivemos uma justa e merecida homenagem à apresentadora Gardênia, que foi pioneira na mídia ao criar, há dois anos, um quadro semanal em seu programa para debater com um especialista as diversas temáticas da psiquiatria. Além de cumprir a orientação da Organização Mundial de Saúde e trazer informações corretas e atualizadas para a sociedade, ela ajuda muito no combate ao preconceito”, explicou o psiquiatra Ervin Cotrik, que é vice-coordenador nacional da comissão “A sociedade contra o preconceito”, da Associação Brasileira de Psiquiatria.

Durante o evento, grandes nomes da psiquiatria nacional e internacional estarão discutindo os principais assuntos relacionados à saúde mental e à psiquiatria como depressão, ansiedade, esquizofrenia, borderline, TDAH, saúde mental da mulher, sexualidade, e muito mais.



Psiquiatras especialistas vão falar sobre temas relevantes como depressão, ansiedade, autismo e uso abusivo de álcool e outras drogas. Para conferir a programação completa e obter mais informações, acesse: cbpabp.org.br