Nesta sexta, 18 de outubro, comemoramos o Dia Mundial da Menopausa - Reprodução

Publicado 18/10/2024 09:00

Olá, meninas!

O Dia Mundial da Menopausa, celebrado hoje, dia 18 de outubro, é uma importante data para reforçar a conscientização sobre o tema. A data foi instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para reforçar os cuidados com a saúde das mulheres e incentivar o acompanhamento médico adequado durante essa fase da vida. É importante compreender e tratar os sintomas da menopausa, além de desfazer mitos que envolvem o tema.

Esta etapa ocorre geralmente entre os 45 e 55 anos, e é marcada pela interrupção da menstruação e pela redução dos hormônios femininos, como estrogênio e progesterona. Esse período pode trazer mudanças físicas e emocionais, sendo comum sintomas como ondas de calor, insônia e alterações de humor. A menopausa precoce, que pode acontecer por volta dos 40 anos, também é uma realidade para algumas mulheres.

“A terapia hormonal é uma importante aliada no alívio dos sintomas da menopausa e na prevenção de condições como a osteoporose, além de contribuir para a qualidade de vida e até para a preservação de relacionamentos. No entanto, diversos mitos em torno do tratamento ainda geram incertezas”, explica o ginecologista Dr. André Vinícius.

Perguntas como "A terapia hormonal causa câncer?" e "A menopausa sempre leva ao ganho de peso?" são dúvidas comuns entre as mulheres, destacando a importância da conscientização sobre o tema.



“Vale destacar que a menopausa é um momento marcante na vida da mulher, trazendo diversas mudanças, algumas positivas, outras desafiadoras. É fundamental que a mulher se sinta segura, valorize-se e aprenda a gostar de si mesma em todas as etapas da vida. Cuidar do corpo e da mente por meio das escolhas diárias é essencial para atravessar essa fase com saúde e bem-estar” explica ginecologista.