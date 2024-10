Saiba quantos dias é normal ficar sem ir ao banheiro - Reprodução

Publicado 17/10/2024 09:00

Olá, meninas!

O funcionamento do intestino pode revelar muito sobre a saúde, vocês sabiam? Ignorar os sinais que o corpo dá quando o cocô não está normal, pode resultar em complicações mais sérias, como o câncer colorretal, por exemplo. Conversamos com o cirurgião do aparelho digestivo Dr. Rodrigo Barbosa, para esclarecer as dúvidas sobre o assunto e entender a frequência, a forma e a consistência das evacuações. Esse alerta é essencial para reconhecer possíveis problemas. Confiram!



Quantos dias sem evacuar é considerado normal?

O ideal é evacuar todos os dias, mas algumas pessoas podem ir ao banheiro a cada dois dias sem apresentar desconforto ou outros sinais de problemas. O importante é estar atento a mudanças no padrão regular de evacuação. Se o período sem evacuar ultrapassar três dias, pode ser um sinal de alerta e indicar constipação que, se não tratada, pode causar complicações como fissuras anais, hemorroidas e até impactação fecal.



Sinais de que o cocô não está normal

O médico ensina que fezes saudáveis devem ter uma consistência macia, semelhante a uma banana e serem eliminadas sem esforço. Para ficar de olho, Dr. Rodrigo ensina algumas alterações comuns que podem indicar problemas:

- Fezes muito duras ou em forma de bolinhas: Sinal clássico de constipação, quando o intestino está retendo fezes por muito tempo;

- Fezes líquidas ou pastosas: Podem indicar infecções ou má absorção de nutrientes;

- Fezes muito escuras ou avermelhadas: Podem apontar a presença de sangue que deve ser investigado imediatamente;

- Fezes esbranquiçadas ou amareladas: Podem indicar problemas no fígado ou na vesícula biliar.

Além desses sinais, o médico explica que os sintomas como dor abdominal, inchaço ou desconforto generalizado são indicações de alterações no hábito intestinal e ainda podem sinalizar condições mais graves, como doenças inflamatórias intestinais ou até câncer colorretal, por isso, a importância de ficar atento.