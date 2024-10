Selminha Sorriso fala sobre traição, relacionamentos, etarismo e a preparação para o carnaval - Arquivo pessoal

Selminha Sorriso fala sobre traição, relacionamentos, etarismo e a preparação para o carnaval Arquivo pessoal

Publicado 15/10/2024 18:00

Ela é um importante símbolo do carnaval carioca. Conhecida por seu carisma, beleza e pelo seu brilho como porta-bandeira da escola de samba Beija-Flor. Selminha Sorriso é tudo isso e muito mais. Uma mulher preta, ex-moradora de comunidade, que deu a volta por cima, se tornou uma artista de sucesso, sargento do Corpo de Bombeiros e bacharel em direito.

Selminha desenvolve um trabalho social no Instituto Beija-flor há 18 anos e também é embaixadora do programa Degase Sem Discriminação. Aos 53 anos, a porta-bandeira da escola de samba Beija-flor de Nilópolis, está em sua melhor fase. Em preparação para o carnaval 2025, ela mostra todo o seu amor pelo mestre Laíla, que é tema do enredo da escola.

Recentemente, a artista revelou ter sido traída e encerrou um relacionamento de mais de cinco anos. Mas não se deixou abalar. Está pronta para um novo amor e manda um recado para todas as mulheres que já sofreram essa dor. Confiram o bate-papo completo com essa mulher que é um exemplo de força e resiliência.

Como está o coração hoje? Pensa em ter um novo relacionamento?

Eu penso em ter um novo relacionamento sim. Trazer o que foi bom e o que não foi bom, deixo para trás. Estou seguindo em frente. A receita é não deixar a tristeza e a decepção transformarem o seu verdadeiro eu, a sua essência.

Um recado para as mulheres que também já sofreram com traição?

Tem o tempo do luto. A dor em entender porque aquela pessoa foi tão ruim e tão cruel com você. Isso leva um tempo, mas não pode fazer parte da sua vida para sempre. Deixar a parte boa sempre falar mais alto, ser a protagonista da sua vida. Toda mágoa tem um tempo, mas deve ficar para trás. Olhar para frente e buscar ser feliz. Nem sempre a felicidade é ao lado de outra pessoa. Você pode ser feliz com você mesma. E para aquelas que decidem que estão prontas para outra, que sejam felizes. Sempre deixar o que for mais bonito em você ser o majoritário na sua vida. A dor da mulher que é enganada é muito grande. Você busca respostas e não encontra. Mas o problema não está em você. O problema está em quem errou. A mulher precisa buscar forças, amor próprio e se reinventar. Lembrar que ela é maravilhosa.

E como está a preparação para o carnaval?

Já estou me preparando a todo vapor. Teremos um enredo lindo em homenagem ao mestre Laíla, que é o mestre que nos levou para a Beija-flor, a mim e ao meu parceiro, o mestre-sala Claudinho. Tenho toda a gratidão ao Laíla. Ele não está mais entre nós, mas o legado que ele nos deixou é muito grande. Eu sou da escola do mestre Laíla. Uma escola que me tornou uma mulher forte, que deseja correr atrás dos seus sonhos, pronta para a linha de combate e que não desiste nunca. Eu posso até envergar, mas cair, jamais!

Você já fez ou faz algum trabalho social?

Tem um trabalho lindo que eu faço há 18 anos no Instituto Beija-Flor. Um trabalho de humanização. Lá eu acho até que aprendo muito mais do que ensino. É uma escola de valores e inclusão social, que atende crianças, jovens, idosos e famílias. Um espaço de acolhimento, com ações voltadas para transformar vidas através de oportunidades.

Já sofreu com etarismo? Como se sente aos 50 anos?

Existe etarismo sim. Diretamente eu nunca sofri. Recebo muitos elogios, graças a Deus. Mas com certeza as pessoas falam “Nossa, a Selminha usa roupa curta, ela vai à praia de biquíni”, essas coisas. Hoje as pessoas estão entendendo mais a posição da mulher com mais de 40, 50, 60... Somos lindas, hoje existem mais recursos para a mulher se cuidar. O mercado da beleza é muito forte. Mas tem que ser algo sem excessos. Deve ser apenas um caminho para estarmos sempre bonitas. Bonitas para nós mesmas. É sobre se olhar no espelho e se gostar. Esta fase está sendo ótima para mim. Eu sou uma mulher com mais de 50 anos, muito bem resolvida, com muita força física, mental e espiritual. Hoje me sinto melhor do que quando eu tinha 30 anos. Isso eu assino embaixo.