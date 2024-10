Looks para arrasar na primavera - Pinterest

Publicado 09/10/2024 09:00

Olá, meninas!

A primavera chegou e com ela está aberta a temporada de looks coloridos, alegres e divertidos. A estação mais florida do ano traz com ela uma energia única e tendências quentes, sexys e marcantes. Você já está preparada para as produções em grande estilo dessa primavera?

Para te ajudar, conversamos com a especialista em moda Nanda Silveira, ela destacou tudo que está em alta e os looks que estão fazendo a cabeça do público. As ruas já estão coloridas e estilosas, então anote as dicas e arrase na produção!

Vestidos fluidos com estampas florais

Estamos vendo muitas celebridades usando vestidos básicos com apenas uma estampa grande de flor. A primavera pede leveza, e nada melhor do que vestidos fluidos com estampas florais para entrar no clima da estação. Opte por peças com tecidos leves, como chiffon ou seda, e aposte em estampas de flores grandes e coloridas, que trazem frescor e feminilidade.

Conjuntos de linho em tons pastel

O linho é perfeito para a primavera, pois é fresco e sofisticado. Aposte em conjuntos de calça e blusa ou short e blazer em tons suaves como lavanda, menta ou pêssego. Esses looks são versáteis, podendo ser usados tanto para um passeio casual quanto para um evento mais arrumado.

Macacões de alfaiataria com cortes retos

Para um visual mais elegante, os macacões de alfaiataria em cores vibrantes, como azul-céu ou coral, são ideais. Além de práticos, eles alongam a silhueta e trazem um toque moderno e sofisticado para qualquer ocasião.

Saia midi com body neutro

Combine uma saia midi, que é super feminina e leve, com um body neutro ajustado para criar um look equilibrado e atual e que traga leveza e fluidez. As saias em tons metálicos ou com cores vibrantes são uma aposta forte para dar mais personalidade ao look.

Vestidos com saias balonê e bermudinhas jeans de cintura alta

Os vestidos com saias balonê estão fazendo um retorno triunfal nesta primavera, trazendo um toque de volume e diversão ao look. Para uma opção mais casual, aposte nas bermudinhas jeans de cintura alta, que combinam perfeitamente com tops ajustados ou blusas mais soltinhas, criando um equilíbrio entre conforto e estilo. Essas peças garantem um visual moderno, com uma pegada retrô, ideal para os dias mais quentes da estação.