Andressa Suita desabafou sobre os filhos e a exaustão maternaReprodução

Publicado 07/10/2024 21:04

Olá, meninas!

Nos últimos dias, a influenciadora Andressa Suita falou sobre um problema que atinge grande parte das mulheres: exaustão materna e a sobrecarga na rotina das mães. A esposa do cantor Gusttavo Lima, fez um desabafo em suas redes sociais sobre os desafios da maternidade e postou um texto que fala sobre esse drama emocional. A artista é mãe de Samuel, de 7 anos, e Gabriel, de 6.

“Eu faço parte das inúmeras mães que, várias vezes, olhou para seu filho dormindo e pediu desculpas por estar cansada ou por algo que não fez no dia. E promete ser melhor no dia seguinte. E está tudo bem... Mães não são de ferro como a maioria pensa. Mãe também sente, mãe também sofre, mãe também cansa”, dizia o texto do post.

O relato de Andressa tocou muitas mães que passam por esse problema. O desgaste emocional e físico que as mães enfrentam, muitas vezes é desumano. A verdade é que cada vez mais mulheres têm deixado de lado a romantização e preferido falar sobre o lado B de ter filhos, que inclui desde as dificuldades enfrentadas no puerpério até o sentimento de não ser boa o suficiente, passando, é claro, pela mais absoluta exaustão.

Conversamos com a psicóloga Raquel Staerke, coordenadora do Departamento de Psicologia do Centro Universitário Celso Lisboa, sobre a importância de se falar das dores da maternidade e também reunimos dicas para tornar mais leve a rotina com as crianças. Confira:

Busque apoio

Existe um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia para educar uma criança. Isso significa que nenhuma mãe dá conta sozinha e que ter uma rede de apoio é fundamental. Raquel lembra, no entanto, que nem sempre o pai da criança ou a família estão presentes, física ou emocionalmente. Por isso, dica da psicóloga é buscar conexões com pessoas que estejam realmente disponíveis, tanto para resolver problemas práticos quanto para dar suporte emocional. Pode ser um primo distante, uma vizinha, um antigo amigo da escola ou até mesmo um colega de trabalho.

“É preciso que as mães saibam que as coisas mudam quando se tem filho e que é necessário encontrar elementos ou condições facilitadoras para viver esse processo. É fundamental encontrar uma rede de relacionamento, pessoas pelas quais você sinta confiança e que possa contar. A mãe precisa ter conexões úteis e afetivamente receptivas para que sinta alguma segurança emocional”.

Acolha suas dúvidas e medos

Outra medida que pode aliviar o peso da maternidade é ter em mente que é comum ter medo, dúvidas e um misto de emoções. É normal não amar cada segundo ao lado dos filhos e se sentir exausta ou sem tempo para si mesma. Isso não é desamor, tranquilize-se.

“Havia na sociedade uma cultura de ‘quase santificação da mãe’. Mas isso tem mudado e é inevitável sentir o ‘luto’ pela vida anterior”, diz Raquel.

Afaste a culpa

A sociedade exerce muita pressão e não hesita em apontar qual comportamento cada mãe deve ter, sempre apontando o dedo para supostas falhas. Mas as mães devem entender que perfeição e unanimidade não existem e que elas são sempre as melhores mães que podem ser no momento. Afastar a culpa alivia em muito o peso da maternidade.

Pense somente em você 20 minutos por dia

Nem toda mãe tem tempo sobrando, a rotina é exaustiva e as demandas parecem não ter fim. Mas tire, diariamente, nem que sejam 20 minutos para fazer uma atividade que dê prazer. Pode ser ler algumas páginas de um livro, assistir a uma série curtinha, ou caprichar no skin care. Se não tiver com quem deixar a criança, tire este tempo quando ela estiver dormindo. Caso conte com ajuda, dê uma volta no quarteirão para desanuviar a mente.

Peça ajuda

Se a rotina for muito pesada, peça ajuda. Convide uma amiga para almoçar e avise que ela será a responsável pelos pratos. Peça a um vizinho que, na hora de ir ao mercado, traga alguns itens para você. Se as crianças forem mais velhas, delegue e divida as tarefas, de forma lúdica. Elas podem ajudar com pequenos afazeres, como guardar brinquedos e até mesmo passar um pano úmido nos móveis.

