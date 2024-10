Publicado 13/10/2024 00:00

O Ministério da Educação revelou que divulgará em outubro o pacote de medidas para conter o uso excessivo de telas entre crianças e adolescentes - uma das ações será o banimento do celular em todo o ambiente escolar.



Agora os jovens crescem rodeados por uma hiperconectividade que está ao alcance das mãos. Educar crianças e adolescentes longe das tecnologias já é inviável no contexto de muitas famílias. O que pode ser feito para proporcionar um ambiente saudável e seguro nesses espaços?



Fernando Lino, mestre em educação tecnológica e autor do livro "Bem-estar Digital", apresenta ferramentas para esse desafio. “Desde cedo, é fundamental que as mídias digitais sejam vistas como uma oportunidade de conexão familiar, e não como um escape individual. Transformar o uso de telas em momentos compartilhados pode fortalecer laços e promover uma interação mais saudável com a tecnologia. Quando a família assiste a filmes, joga videogames, cria-se um ambiente de interação e comunicação”, destaca ele.



Uma dica do especialista é a “dieta tecnológica”. A ideia é pensar o uso dos meios digitais como uma rotina alimentar: estabelecer um plano com regras claras; manter um diálogo aberto e sincero com os filhos e priorizar ações como leitura e exercícios físicos no tempo extra. Além de outros valores para um mundo virtual seguro: o amor para prevenir comportamentos violentos, como o bullying; a curiosidade para ajudá-los a buscar informações profundas além dos conteúdos superficiais; o pensamento crítico no intuito de proteger.

Light ou diet?

Quem nunca parou no supermercado e ficou em dúvida na hora de escolher um alimento por causa do rótulo? A situação é recorrente porque a maioria das embalagens, principalmente quando estamos de dieta. E qual a diferença entre o light e diet?



Para entender a diferença entre light e diet é preciso observar a quantidade de ingredientes que foram reduzidos no produto. As versões light apresentam a partir de 25% menos gordura ou outros elementos em relação à versão original do produto. Já as formulações diet devem ter a suspensão total de algum ingrediente, como zero açúcar, zero sal ou zero gordura. Pessoas com diabetes, colesterol alto ou pressão alta podem utilizar estas versões dos produtos.



Preste bastante atenção ao ingrediente reduzido na preparação do produto. Adicionalmente, considere que produtos light e diet, geralmente, são ultraprocessados e exigem moderação no consumo.

Exames grátis

Nove unidades do Sesc RJ estão oferecendo gratuitamente, neste mês de outubro, exames de mamografia, ultrassonografia de mamas e Papanicolau, que permitem detectar os cânceres de mama e de colo de útero. A iniciativa faz parte do movimento Outubro Rosa. Os exames poderão ser feitos nas clínicas Sesc+ Saúde das unidades de Madureira, Ramos e Tijuca, na capital, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti, na Baixada Fluminense, além de Barra Mansa, Campos dos Goytacazes e Três Rios.

Beleza da Alma

“Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente”. (William Shakespeare)