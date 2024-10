Dia das Crianças: para uma infância sem traumas é preciso ouvir e acolher - Reprodução

Publicado 12/10/2024 09:00

Olá, meninas!

Hoje, Dia das Crianças, comemoramos uma data repleta de alegria e celebração. Pais e familiares costumam preparar uma programação especial para aproveitar o dia com os pequenos, dando muita atenção, respeito, aproveitando todo esse momento de conexão e amor.

Mas o Dia das Crianças também pode ser um momento para refletir sobre a forma que estamos educando as nossas crianças. E para entender os melhores caminhos para esse exercício tão importante, batemos um papo com Priscilla Montes, educadora parental. Ela destaca que é importante impor limites, mas também reforçar a autonomia da criança.

“Todos nós já fomos crianças e sabemos que a infância não é apenas feita de momentos felizes. Frustrações e traumas também fazem parte do processo, mas isso pode ser suavizado se os pais abraçarem os princípios da educação positiva, rompendo com padrões arcaicos, que muitas vezes castigam, decidem por punir”, afirma a especialista.

É essencial que os pais busquem informação para evitar erros comuns na criação, como limitar a autonomia da criança. “A educação positiva traz inúmeros benefícios para o desenvolvimento cognitivo. Crianças criadas nesse ambiente tendem a se tornar adultos mais seguros, com menos traumas e mais independência”, explica Priscilla.

Ela ainda destaca que essa abordagem não significa ser permissivo. “Educar com acolhimento não é deixar tudo permitido. Pelo contrário, trata-se de estabelecer limites com base no diálogo, deixando para trás a hierarquia rígida da educação tradicional”.

Mas, mudar o jeito de educar não é um processo rápido e que envolve paciência e persistência. Estamos quebrando um ciclo de traumas. A educação positiva é um caminho para reduzir esses danos e criar um ambiente familiar mais saudável.

O foco deve ser na criação de um lar acolhedor, onde a opinião das crianças é valorizada, ao mesmo tempo em que elas aprendem a respeitar a autoridade dos adultos. Educar é um ato de amor. Com diálogo e acolhimento, é possível criar filhos seguros e felizes. Afinal, o Dia das Crianças é todo dia!