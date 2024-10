Cuidados para manter os pets saudáveis e livres da obesidade - Reprodução

Publicado 11/10/2024 09:00

Com mais de 59% dos cães e 52% dos gatos apresentando sobrepeso ou obesidade, a condição já é uma epidemia moderna em pets, vocês sabiam? O excesso de peso pode levar ao desenvolvimento de problemas de saúde graves, como doenças cardiovasculares, diabetes, complicações ortopédicas e respiratórias, impactando diretamente a longevidade dos animais.

Para te ajudar a cuidar do seu amigo de quatro patas, separamos algumas dicas especiais. Conversamos com os autores do livro “Obesidade em Animais de Companhia”, os veterinários Fábio Alves Teixeira, Mariana Porsani e Vivian Pedrinelli. Eles destacaram informações importantes da obra, uma visão detalhada sobre a prevenção do sobrepeso, abordando causas, diagnóstico e estratégias.

“A obesidade é uma doença que traz diversos prejuízos à saúde e resulta na diminuição da expectativa de vida. Entre os seres humanos, tem aumentado significativamente. No caso dos animais de companhia, nas últimas décadas também se verificou um crescimento alarmante. Por isso, abordamos desde a fisiopatologia até os fatores de risco, diagnóstico, tratamento e prevenção”, destaca o Dr. Fábio Alves Teixeira.

Acompanhamento veterinário

Consultas veterinárias regulares são fundamentais para monitorar a saúde do animal e identificar precocemente quaisquer sinais e/ou fatores de risco. Durante o atendimento, o profissional deve realizar a pesagem e registro do peso no histórico do paciente, bem como a avaliação do escore de condição corporal, uma escala validada que determina através de uma avaliação clínica qual é o percentual de sobrepeso do paciente.

Com base nessas informações, o veterinário irá recomendar exames adicionais, se necessário. Esse acompanhamento permite antecipar ou detectar sinais de problemas associados ao excesso de gordura, como doenças metabólicas e cardiovasculares, além de possibilitar a oferta de orientações personalizadas sobre dieta e estilo de vida.

Atividade física

A atividade física também é crucial: cães precisam de caminhadas diárias e atividades ao ar livre que estimulem o corpo e a mente, enquanto gatos podem ser estimulados com brinquedos interativos e brincadeiras que simulem comportamentos naturais, como caça e escalada. Um ambiente enriquecido e variado ajuda a evitar o sedentarismo e contribui com o bem-estar.

Alimentação

A alimentação balanceada é outro pilar importante. Oferecer alimentos de alta qualidade, formulados para atender às necessidades nutricionais específicas de cada animal, é vital para a saúde a longo prazo. Alimentos especialmente formulados para a necessidade de cada animal, bem como um manejo adequado podem ajudar a prevenir o ganho excessivo de peso. Para os animais que já apresentam excesso de peso, alimentos formulados com baixo teor calórico e que promovem a saciedade ajudam a reduzir o peso corporal. Além de fornecer a quantidade adequada, é essencial controlar a frequência das refeições para manter o peso ideal e prevenir doenças relacionadas ao sobrepeso.