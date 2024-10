Médico explica o que é Miocardite Aguda, a doença que fez Raquel Brito e afastar do reality "A Fazenda" - Reprodução

Olá, meninas!



Ontem (13), a ex-integrante do reality “A Fazenda”, Raquel Brito, passou mal novamente após um passeio no shopping. A irmã de Davi Brito deixou o programa na semana passada. Raquel se sentiu mal durante uma prova e precisou ser socorrida às pressas, foi internada e após fazer vários exames recebeu o diagnóstico de miocardite aguda.



A doença é uma inflamação no tecido muscular do coração. "A paciente Raquel Brito Santos de Oliveira, foi internada no dia 8 de outubro para investigação do quadro de dor torácica. A avaliação clínica e os exames de imagem evidenciaram diagnóstico de Miocardite Aguda. Apresentou boa evolução clínica, recebendo alta com tratamento medicamentoso", foi a explicação do boletim médico da ex-peoa.



Mas afinal, que doença é essa? Quais são os sintomas? Quem pode desenvolver o problema? "Eu fui andar no shopping para ver gente, ver loja, distrair minha mente um pouco. Quando dei dois passos, deu uma sensação de desmaio, pareceu que eu cair", contou Raquel em suas redes sociais.



Apesar de ser uma inflamação no músculo do coração, a miocardite geralmente é secundária a um quadro viral. Alguns vírus podem causar a miocardite, entre eles os da gripe, influenza, vírus sincicial respiratório, rubéola, catapora e citomegalovirose. Os sintomas podem variar e incluem cansaço, respiração desconfortável, edema e palpitação.



“Essa é uma doença aguda que pode se instalar rapidamente. A pessoa está bem, saudável e da noite para o dia pode se sentir mal. Existem várias manifestações da miocardite. A mais simples pode causar só um cansaço. Existem ainda casos sem sintomas, em que a pessoa só descobre por acaso, como quando faz um exame, por exemplo. E existe a versão aguda, que na maioria das vezes é uma dor no peito e simula um infarto. As miocardites mais comuns são as que são desencadeadas por doenças virais. É um problema sério que pode levar o paciente à morte ou ele pode necessitar de um transplante de coração”, explica Cláudio Catharina, cardiologista do Hospital Icaraí.



