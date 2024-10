Suplementar colágeno funciona? - Reprodução

Publicado 19/10/2024 09:00

Olá, meninas!

Envelhecer quase sempre se torna um tabu para muitas mulheres, não é mesmo? Com o passar dos anos, ocorre uma redução natural na produção de colágeno em nosso organismo e isso gera a flacidez na pele. Sabe o famoso “bigode chinês” e as indesejáveis ruguinhas? Esse é um processo natural do corpo humano que começa a partir dos 25 anos. Mas é nessa idade que os especialistas também indicam iniciar os tratamentos estéticos que irão ajudar a reestimular a essa produção naturalmente.

Um dos tratamentos queridinhos do momento é a suplementação de colágeno. O colágeno é na verdade uma proteína gerada naturalmente pelo nosso corpo. A sua principal função é dar sustentação e firmeza à pele. A suplementação é uma opção prática para reforçar os níveis de colágeno no organismo. Mas será que essa prática funciona mesmo?

“A resposta é sim, pode ajudar, mas com algumas ressalvas. O colágeno oral pode ajudar a complementar a saúde da pele e hidratação, mas os resultados podem ser limitados, pois dependem de fatores como a absorção intestinal e o metabolismo de cada pessoa”, explica a dermatologista Tathiana Antony.

A busca para aumentar a produção de colágeno e manter a pele linda e jovem se tornou bastante popular nos últimos anos. Para quem não deseja apenas reforçar o colágeno apenas tomando o suplemento, existem algumas opções no mercado da beleza.

“Para quem busca resultados mais eficazes, o ideal é investir em tratamentos como bioestimuladores de colágeno injetáveis ou através de tecnologias, que promovem uma produção natural e intensa do colágeno na pele, proporcionando firmeza e rejuvenescimento visíveis. Se você puder associar o procedimento com a suplementação e o uso tópico de novos ativos que também aumentam a produção de colágeno, terá o melhor dos resultados”, explica a dermatologista.