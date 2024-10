Dermatologista explica que o estresse pode gerar problemas na pele e acelerar o envelhecimento - Reprodução

Publicado 23/10/2024 20:08 | Atualizado 23/10/2024 20:08

Olá, meninas!

O estresse já faz da vida de muitas pessoas. Ele é a resposta fisiológica, biológica ou psicológica no nosso organismo quando vivenciamos situações de pressão. Aprender como lidar com isso é um desafio diário. Um dos reflexos do estresse se forma através das doenças de pele, que podem ser agravadas ou até desencadeadas por ele. Mas como podemos evitar isso? E como podemos tratar?

“A pele é o maior órgão do corpo humano e pode ser impactada pelo estresse de várias formas. Ele promove um estado pró-inflamatório na nossa pele, diminui o processo de cicatrização e tem impacto negativo em várias doenças dermatológicas como por exemplo Psoríase, Dermatite Seborréica, Vitiligo, eczemas, entre outras. Ele também aumenta a produção de sebo pelas glândulas sebáceas, podendo desencadear ou piorar a acne”, explica a dermatologista Ana Carolina Sumam.

O estresse também pode acelerar o envelhecimento da pele e dos cabelos. “Ter o corpo no limite também tem impacto negativo no processo de envelhecimento da pele. Alguns hormônios liberados durante o estresse aumentam a degradação das fibras de colágeno e elastina, contribuindo para o aumento da flacidez e surgimento de rugas e linhas finas. Outro impacto negativo é em relação aos cabelos. O estresse contribui para a queda capilar e também para o processo de afinamento dos fios”, destaca a especialista.

O que podemos fazer para evitar? Confira as dicas da dermatologista Ana Carolina Sumam:

- Para evitar estes problemas, devemos tentar reduzir o estresse através de técnicas e terapias que promovam o relaxamento como medicação, yoga, acupuntura, técnicas de respiração, além da prática de atividades físicas.

- Além disso, manter a pele sempre bem hidratada ajuda a reduzir algumas das manifestações do estresse na pele.

- Os problemas causados pelo estresse terão que ser abordados de forma individualizada de acordo com as manifestações clínicas de cada paciente.

