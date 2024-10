Halloween é época perfeita para soltar a criatividade - Freepik

Publicado 27/10/2024

Que tal caprichar na produção e fazer do halloween uma oportunidade para arrasar no look? Esta é a época perfeita para soltar a criatividade e se transformar em qualquer personagem! Separamos uma maquiagem especial, com várias opções para se destacar nessa festa. As dicas são da maquiadora Letícia Gomes.



Iluminação é tudo: Para uma make de impacto, escolha pontos estratégicos para iluminar. Usar um iluminador branco ou holográfico nas têmporas e no centro do rosto traz um toque fantasioso. Isso é perfeito para quem quer um look de bruxa, fada ou até um fantasma glamouroso.



Efeitos de ilusão: Dá para brincar muito com ilusões, usando apenas maquiagem. Uma dica fácil e bem impactante é criar um “segundo rosto” usando lápis de olhos ou tinta de rosto. Desenhe um par de olhos extras ou uma boca na bochecha para aquele efeito surrealista e misterioso. Rápido e vai causar no feed!



Sombras e blushes coloridos: Ao invés de se limitar aos tons escuros, que são os queridinhos do Halloween, use sombras e blushes mais ousados, como roxo, vermelho e verde. Uma aplicação em áreas inesperadas, como em volta dos olhos e têmporas, cria uma vibe fantasmagórica e até futurista.



Delineados gráficos divertidos: O delineado é um aliado para dar aquele toque a mais no visual. Dá para fazer desenhos de morceguinhos, corações, estrelinhas e até uma teia de aranha nos cantos dos olhos. Essas opções são rápidas e garantem uma make incrível sem exigir muita habilidade em maquiagem artística.



Aposte nos lábios ombré: Para quem ama batom, o efeito ombré nos lábios combina demais com o Halloween. Misture um tom escuro nos cantos, como preto ou vinho, e uma cor mais clara no centro, como vermelho ou até branco. Esse efeito traz um ar de “femme fatale” e fica perfeito para fotos.

Doces ou travessuras?

A dica para a criançada é preparar pequenos kits com doces coloridos em potes e embalagens temáticas com as cores do halloween. Os itens que mais fazem sucesso com os pequenos incluem balas, chicletes, pirulitos e chocolates. Aí é só usar a imaginação e enfeitar com desenhos de abóbora, caveira, monstro e esqueleto. O kit da foto é do Empório Farinha Pura.







Brilho será a estrela da próxima estação

Você ainda acha que o brilho é só para a noite? Em 2025 o brilho vai chegar com força total. Essa tendência já foi a queridinha de muitas temporadas, mas promete ser destaque na próxima estação. E o brilho não será a estrela só em produções para festas e eventos. Os looks do dia prometem iluminar as ruas.



Vale apostar em tecidos metálicos, aplicações de paetês, usar e abusar das cores prata e dourado. São roupas chiques e descoladas que vão acrescentar

toques brilhantes nas suas produções.



E estamos falando de uma produção completa. Acessórios, maquiagens e até mesmo aplicações nos cabelos. O brilho vai bem em tudo. Essa liberdade de estilo traz um toque estiloso em todo o visual. Agora é só usar e abusar. Pegue essa dica e se jogue!







