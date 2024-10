Conheça a Síndrome do Tarzan, fenômeno que atrapalha muitos relacionamentos - Reprodução

Conheça a Síndrome do Tarzan, fenômeno que atrapalha muitos relacionamentos Reprodução

Publicado 30/10/2024 10:00

Olá, meninas!

Você sabe o que é a Síndrome do Tarzan? O novo termo ganhou as redes sociais nos últimos tempos. Mas apesar de ser uma nova expressão, ela descreve uma rotina comum em muitos relacionamentos: começar um novo relacionamento logo após o término com o antigo par. O termo remete ao personagem, que faz um movimento entre árvores segurando um cipó, antes mesmo de soltar o outro.

A construção de relacionamentos sólidos e saudáveis tem sido um grande desafio nos tempos atuais, não é mesmo? Isso acontece por conta das novas dinâmicas dos relacionamentos modernos. Muitas vezes essas conexões são frágeis e os casais imaturos dos desafios.

“E em meio a esse cenário, após o fim do relacionamento, muitos estão sujeitos a sofrer com a Síndrome do Tarzan. Um fenômeno muito comum por se caracterizar pelo momento em que, para curar a dor de uma separação, a pessoa, sem processar o término anterior, sem ter o luto do rompimento, se joga no mundo. A pessoa quer conhecer pessoas, viajar, com o objetivo de não pensar na dor, na angústia e no medo da solidão”, explica a psicanalista Andrea Ladislau.

E o que seria essa síndrome e qual a relação com a saúde mental? A prática de iniciar um relacionamento assim que termina outro, pode ser refletida por essa síndrome que atinge, normalmente, pessoas inseguras e dependentes. Segundo a especialista, trazendo para o campo comportamental, ela pode ser explicada pela dificuldade de quem sofre com a Síndrome de Tarzan, em lidar com suas fragilidades e o vazio emocional deixado pelo de seus relacionamentos.

“Está sempre envolta em um efeito anestésico que a impede de dar um tempo para si mesma, para refletir sobre as causas que levaram ao fim e qual a sua responsabilidade na separação. Não se permite buscar a cura emocional e vai contribuir para seu autoconhecimento e fortalecer suas emoções para receber uma nova pessoa em sua vida. E a tendência é repetir erros, arrastar correntes da relação anterior”, diz a especialista.

E você já passou por isso? Para viver relacionamentos saudáveis é preciso se permitir, compreender suas dores, suas falhas e seus medos, através do autoconhecimento, antes de mergulhar em um novo encontro.