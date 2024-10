Inspirações de maquiagem de Halloween para crianças - Divulgação

Publicado 31/10/2024 12:34

Olá, meninas!

Hoje, dia 31 de outubro é o dia de Halloween. Mas também é uma data em que muitos pais e mães sofrem para produzir aquele look diferente e estiloso das crianças. Não é mesmo? Para te ajudar a usar a criatividade e caprichar na produção dos pequenos para a festa de Dia das Bruxas, separamos três dicas do maquiador artístico Jorge Abreu. Confira os makes e divirtam-se!

Vampiro: Aplique uma base bem clara em todo o rosto. Aplique uma sombra rosada, roxa ou vermelha nas pálpebras e maçãs do rosto. Desenhe sobrancelhas pontudas, pestanas e os dentes com lápis de sobrancelhas preto para destacar. Com batom vermelho, aplique no lados dos dentes para parecer o sangue escorrendo.

Abóbora: Aplique nos olhos sombra ou batom laranja e desenhe uma boca bem grande chegando as orelhas. Com lápis de sobrancelhas desenhe uma boca sorrindo e os dentes. Faça o nariz e as sobrancelhas no formato de triângulo e os olhos. Se a criança tiver cabelos grandes, prenda o cabelo como se fosse o cabo da abóbora.

Caveirinha: Aplique uma base bem clara em todo o rosto. Com sombra preta ou lápis de sobrancelhas desenhe os olhos nariz e a boca. Para dar um colorido, com sombra laranja pinte bolinhas abaixo dos olhos.

Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.