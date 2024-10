Receitas de Brigadeiro Morcego, do Café Cardin e o Frappé de Abóbora do Café Cultura - Divulgação

Receitas de Brigadeiro Morcego, do Café Cardin e o Frappé de Abóbora do Café CulturaDivulgação

Publicado 31/10/2024 11:58

Olá, meninas!

O Halloween chegou! E para tornar essa festa ainda mais saborosa, que tal preparar duas receitas de arrasar? Anote as dicas e deixe a comemoração ainda mais especial.

Para entrar no clima de Dia das Bruxas e surpreender os convidados, vamos ensinar uma sobremesa que é sucesso total, o Brigadeiro Morcego, do Café Cardin. E para refrescar a noite de Halloween, uma bebida saborosa, no clima total da festa, o Frappé de Abóbora do Café Cultura. Confiram!

Brigadeiro Morcego

Ingredientes:

2 latas leite condensado

100g creme de leite

50g chocolate em pó

1 colher de sopa de manteiga

Para a decoração:

Miçangas marrom

Chocolate branco

Chocolate ao leite

Biscoito Oreo

Modo de fazer:

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo. Adicione o leite condensado, o creme de leite e o chocolate em pó. Mexa constantemente até que a mistura comece a desgrudar do fundo da panela, formando um brigadeiro cremoso.

Transfira a mistura para uma travessa e deixe esfriar completamente. Prepare um pote com as miçangas marrom para a decoração. Modele os brigadeiros e passe-os nas miçangas para cobrir. Derreta o chocolate branco e o chocolate ao leite separadamente e coloque cada um em um saco de confeitar. Faça uma gotinha de chocolate branco sobre cada brigadeiro e, em seguida, uma gotinha de chocolate ao leite, criando o efeito de olhos.

Quebre as bolachas Oreo ao meio e insira cada metade nas laterais dos brigadeiros para formar as asas do vampiro.

Frappé de Abóbora (Frappé Pumpkin Spice)

Ingredientes:

120 ml de leite integral

50g de doce de abóbora

1 bola de sorvete de creme

20 ml de xarope de abóbora

Gelo

Confeito de miçanga na cor laranja

Modo de fazer:

Adicionar ao copo do liquidificador o leite, xarope de abobora, gelo, sorvete e 45 gramas de doce de abóbora (1 colher cheia). Bater no liquidificar até uniformizar. Com o auxílio de uma colher de sopa decore a parte interna do copo com o doce de abóbora (5 g). Utilize as costas da colher para facilitar o manuseio. Transferir o conteúdo do liquidificador para o copo já decorado. Finalizar com duas voltas de chantilly e confeitos laranja.