Especialista lista os prós e os contras das principais dietasFreepik

Publicado 03/11/2024 00:00

Uma pesquisa do Ministério da Saúde, realizada no ano passado, mostrou que 61% dos homens com mais de 18 anos estão acima do peso. Com as mulheres, não é diferente: 57,8% delas têm problemas com a balança. Às vésperas do verão, que começa no próximo mês, muitos procuram perder os quilos a mais e começam a recorrer a dietas por conta própria.



“É preciso fazer uma análise do perfil de cada pessoa para identificar a dieta mais adequada. Nem sempre a que ajudou uma pessoa é a mais indicada para outra. Dietas muito restritivas podem apresentar um bom resultado a curto prazo, com perda de peso importante, mas são difíceis de serem mantidas”, explica o nutricionista Lucas Antunes, professor da Unig.



O especialista listou os prós e os contras das principais dietas. Confira:



Low carb: É a dieta que dá adeus ao pãozinho no café da manhã e à macarronada de domingo. Ela prioriza a redução do consumo de carboidratos simples e amido, que devem ser substituídos por proteínas e gorduras saudáveis. Quando seguida de maneira adequada, oferece benefícios como perda de peso, melhora na composição corporal e controle do apetite, além de auxiliar o controle glicêmico, sendo benéfica para pessoas com diabetes tipo 2 ou resistência à insulina. Ela também contribui para a saúde metabólica, reduzindo os níveis de triglicerídeos e melhorando o colesterol HDL, além de aumentar a saciedade e reduzir a fome.



Como nem tudo é perfeito, a dieta low carb também tem seus contras, já que os carboidratos, que são evitados, são a nossa principal fonte de energia. Para quem gosta de malhar, ela pode ser um desafio, principalmente nas primeiras semanas.



Jejum Intermitente: Essa é para quem tem autocontrole e é capaz de ficar horas a fio sem beliscar. O jejum intermitente alterna períodos de jejum com períodos de alimentação, incentivando o corpo a usar a gordura armazenada para obter energia. Essa estratégia é indicada para quem busca emagrecimento, controle de calorias e regulação da insulina, além de redução do risco de diabetes tipo 2.

Cuidados devem ser tomados ao observar os sinais do corpo, como fome, fadiga e irritabilidade, especialmente no início. O jejum intermitente é uma das dietas que requer mais atenção, pois seus efeitos adversos podem ser graves, e não é recomendada para todos. Cuidado adicional é necessário para praticantes de exercícios físicos, pois o jejum pode impactar o desempenho em treinos intensos e a recuperação pós-exercício, devido à menor disponibilidade de glicogênio.

Como a cafeína impacta o sono?

O café interfere nos mecanismos do sono, sobretudo na forma como a cafeína age no corpo humano - Freepik

O café interfere nos mecanismos do sono, sobretudo na forma como a cafeína age no corpo humanoFreepik

Bebida popular no Brasil, o café interfere nos mecanismos do sono, sobretudo na forma como a cafeína age no corpo humano. Como acontece? A cafeína se torna uma antagonista da adenosina (composto que sinaliza ao organismo a necessidade de repouso) e reduz a sensação de cansaço, o que faz a pessoa ficar em estado de alerta. No entanto, essa interferência não melhora necessariamente o desempenho cognitivo e pode tornar o impacto no sono mais prolongado para pessoas com metabolismo lento à substância.





Novembro Azul

O câncer de próstata é considerado traiçoeiro, tornando a prevenção fundamental. Ele é o segundo tipo mais comum entre a população masculina, 20% dos diagnósticos são feitos já em estágios avançados. O Novembro Azul é a campanha que busca conscientizar os homens sobre esse tipo de câncer, mas também sobre a importância de dedicar um tempo à sua própria saúde. Por isso, fica o nosso alerta para conscientizar maridos, pais, filhos e amigos. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, o exame da próstata deve ser realizado a partir dos 50 anos. Homens com parentes de primeiro grau que tenham tido câncer de próstata, obesos mórbidos e negros, no entanto, devem começar aos 45 anos.









Beleza da Alma

“O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos”. (Eleanor Roosevelt)