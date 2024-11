Fernanda Comora ensina segredinhos da beleza - Reprodução

Publicado 02/11/2024 09:00

Olá, meninas!

Especialmente para quem trabalha com a televisão, manter os cuidados com a pele, o cabelo e o bem-estar se tornam indispensáveis. E para muitos artistas, manter uma rotina de beleza bem estruturada vai além da estética. É o caso da apresentadora Fernanda Comora, da TV Record. Belíssima e carismática, a jornalista acredita que cuidar de si mesma, tanto por dentro quanto por fora, é essencial para transmitir sua melhor versão ao público.

A apresentadora, sempre impecável nas telinhas, compartilhou com a gente os detalhes de sua rotina de beleza e cuidados essenciais que a ajudam a brilhar em frente às câmeras. Em entrevista, ela revelou desde suas escolhas de produtos de beleza até hábitos alimentares que mantém para garantir uma aparência saudável e confiante em dias de gravação. Conheça os truques e segredos da apresentadora.

Rotina de cuidados com a pele

Fernanda enfatiza a importância de cuidar da pele para garantir uma maquiagem impecável. "Na hora do banho, passo um esfoliante suave e, na sequência, um hidratante para o dia. Eu sempre uso um sérum antes da maquiagem porque percebo que a pele fica mais hidratada e a make mais uniforme", explicou. Para finalizar, ela não abre mão da bruma fixadora, que ajuda a manter a maquiagem intacta por mais tempo.

Dieta balanceada para pele e cabelo saudáveis

A alimentação equilibrada também é fundamental para Fernanda. "Eu gosto de comer, mas no dia a dia prefiro uma dieta que inclua legumes, frutas e muita proteína!", revela com bom humor. No café da manhã, a apresentadora opta por um iogurte desnatado com mel e granola, além de ovos mexidos para garantir energia e benefícios para a pele. "Esse equilíbrio ajuda a manter a pele e o cabelo sempre saudáveis", complementa.

Produtos indispensáveis de maquiagem

Quando o assunto é maquiagem, Fernanda tem seus favoritos. "Eu amo base de alta fixação. Também uso corretivo e batons nude". Para ela, esses produtos são essenciais para o visual perfeito nas gravações.

Cuidado especial com os cabelos

Fernanda confessa que cuidar do cabelo é um desafio, especialmente porque usa secador quase diariamente. "Meus cabelos são claros e precisam de cuidados especiais. Uso máscara pelo menos três vezes por semana. Também não abro mão do protetor térmico antes do secador", detalha.

Dica de beleza aprendida nos bastidores

Nos bastidores da TV, Fernanda aprendeu um truque que compartilha com entusiasmo. "Quando a pele está cansada, uso um cubo de gelo antes da maquiagem para evitar que a make craquele. Também dou uma borrifada de bruma, que ajuda a melhorar a textura da pele", disse a apresentadora, dando uma dica valiosa para quem deseja uma pele sempre viçosa.

Gravar diversos programas em um único dia pode ser exaustivo, mas Fernanda sabe como manter o foco. "Sempre que possível, tiro uns minutos para ficar sozinha na minha sala entre uma gravação e outra. Aproveito esse momento para colocar as ideias em ordem e falar com minha filha. A voz fofinha dela é revigorante", compartilha.

Além dos cuidados estéticos, Fernanda também prioriza o bem-estar. "Faço exercícios físicos pelo menos três vezes por semana e gosto de associar EMS (eletroestimulação) ao treino, porque otimiza o tempo e a eficácia. Também adoro fazer drenagem, que ajuda a eliminar os líquidos retidos no dia a dia", conclui.

