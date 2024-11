Psiquiatra alerta sobre os riscos da cleptomania - Reprodução

Olá, meninas!

Recentemente, um comportamento preocupante vem ganhando espaço nas redes sociais, onde jovens estão compartilhando vídeos de furtos e utilizando a hashtag #clepto para ostentar suas ações. A apropriação do termo cleptomania, que é um transtorno psiquiátrico caracterizado por um impulso incontrolável de roubar, tem levantado preocupações entre especialistas da saúde mental, que alertam sobre a gravidade dessa condição.

A cleptomania é um distúrbio do controle dos impulsos, em que a pessoa sente uma compulsão incontrolável de furtar objetos, muitas vezes de pouco valor ou sem utilidade pessoal. Segundo a médica psiquiatra Dra. Jéssica Martani, esse não é apenas um comportamento social inadequado, mas uma condição médica que precisa ser tratada com seriedade. “Quando vemos jovens nas redes sociais glorificando furtos com o uso da hashtag #clepto, isso pode banalizar o transtorno e agravar comportamentos delinquentes", alerta.

Ela explica que, diferentemente de um furto comum, onde o ato é planejado ou motivado por ganho financeiro, a cleptomania envolve uma sensação de ansiedade intensa antes do furto e alívio após a execução do ato, mesmo que o objeto roubado não tenha valor significativo. “A pessoa não tem o objetivo de se beneficiar materialmente, mas sim de reduzir a tensão interna, o que diferencia esse comportamento de um ato criminoso deliberado,” detalha a médica.

As redes sociais, ao oferecerem visibilidade e validação social, podem estar exacerbando esses comportamentos impulsivos. Para alguns jovens, o ato de compartilhar vídeos com a hashtag #clepto nas plataformas pode reforçar uma imagem de "rebeldia" ou transgressão, o que atrai atenção e curtidas. “Esse comportamento pode mascarar a necessidade de atenção ou aceitação social, algo que, muitas vezes, está associado a dificuldades emocionais mais profundas, como baixa autoestima ou sentimentos de inadequação”, alerta a Dra. Jéssica.

A cleptomania não deve ser romantizada ou tratada como uma “moda”. O transtorno, se não tratado, pode evoluir para outras complicações, como depressão, ansiedade e problemas legais. “O tratamento da cleptomania envolve uma combinação de terapia cognitivo-comportamental e, em alguns casos, medicamentos para ajudar a controlar os impulsos”, finaliza.

É fundamental que os jovens compreendam a gravidade de ostentar furtos e que saibam identificar a cleptomania como um transtorno sério, que necessita de acompanhamento médico e não deve ser exaltado.

