Gaby Amarantosreprodução Instagram

Publicado 06/11/2024 14:08 | Atualizado 06/11/2024 14:22

Rio - Gaby Amarantos e Gareth Jones, fotógrafo inglês, colocaram um ponto final no casamento de 10 anos. Embora a separação não tenha sido anunciada publicamente, fontes confirmam que o casal agora segue caminhos distintos. Sem mágoas, ambos mantêm uma relação amigável e continuam interagindo nas redes sociais.

Após o término com Gaby, Gareth começou um relacionamento com Rayssa Cardoso, modelo e formada em Oceanografia pela Universidade Federal do Pará. O casal compartilhou suas primeiras fotos juntos em agosto, indicando o início de uma nova fase para o fotógrafo.Gaby Amarantos, Gareth Jones e Rayssa Cardoso se seguem nas redes sociais, mostrando que não há conflitos entre eles. Gaby, inclusive, curte as fotos e os trabalhos realizados por Gareth com sua nova namorada, mostrando respeito e apoio à nova fase do ex-companheiro.Recentemente, Gaby Amarantos revelou um momento de transformação pessoal. Em suas redes, celebrou a perda de 25 kg e falou sobre seu desejo de estar mais forte e saudável: “Brasil! Eu tô muito feliz e realizando um sonho de me sentir mais forte, saudável e produtiva.” Segundo a cantora, essa mudança também reflete em sua performance nos palcos.