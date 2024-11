Simony compartilhou mudança de visual nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 06/11/2024 22:55

Rio - Simony compartilhou um longo texto nas redes sociais, nesta quarta-feira (06), refletindo sobre o novo visual. Em remissão do câncer no intestino, a cantora de 48 anos revelou o tamanho de seu cabelo após o tratamento e exibiu a mudança com os fios ruivos e alongados.

fotogaleria "Quando uma mulher decide mudar o cabelo, não é apenas um corte ou uma nova cor: é um gesto que, muitas vezes, reflete uma transformação interna. O cabelo, para muitas mulheres, é uma expressão da identidade, um símbolo de feminilidade, força e personalidade. Mudar o visual é como virar uma página, como se estivesse dizendo ao mundo que algo novo começa ali", escreveu.

"Essas mudanças no cabelo costumam vir acompanhadas de momentos importantes: encerramento de ciclos, superação de desafios, reencontro com a autoestima ou até a simples vontade de se redescobrir. Não é à toa que, depois de uma grande perda, de uma conquista ou até de uma fase de renovação, o impulso de mexer no cabelo aparece. É como se, ao transformar a aparência, a mulher reafirmasse o poder que tem de criar sua própria história", acrescentou.

A artista comentou a importância dos cabelos para as mulheres e destacou o recomeço de um novo momento em na vida. "A autoestima ganha uma nova força com essa mudança. Cada fio cortado ou pintado representa a liberdade de ser quem se quer, a coragem de não temer o novo e o amor próprio de quem sabe que merece se sentir bem consigo mesma. Essa mudança, que parece externa, toca fundo na alma. É uma declaração de independência, uma renovação da confiança, uma celebração de si mesma. E quando essa mulher se olha no espelho e vê o reflexo de sua escolha, percebe que o mundo também muda com ela. Afinal, mudar o cabelo é um ato de empoderamento, uma forma de recomeçar, uma maneira de florescer em uma versão ainda mais autêntica e plena de quem ela é", finalizou.