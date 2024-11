Regis Danese - Reprodução/Instagram

Publicado 06/11/2024 20:58 | Atualizado 06/11/2024 21:09

Rio - O cantor gospel Regis Danese contou aos seguidores, nesta quarta-feira (6), que teve o perfil do Instagram invadido. O artista explicou que os hackers fizeram uma publicação que gerou reações negativas do público.

A equipe do cantor divulgou uma nota oficial após a recuperação da conta, mencionando que o filho de Danese, Brunno Danese, conseguiu retomar o controle do perfil. Na mensagem, a equipe afirmou: "Viemos por meio dessa nota oficial, informar que na manhã desta quarta-feira, 06/11, o Instagram do cantor Regis Danese sofreu uma invasão. Seu filho, Brunno Danese, após inúmeras tentativas conseguiu recuperar a conta e apagar a publicação. Regis Danese, ora, ama e respeita todos os admiradores que o encontra nos aeroportos e em seus shows".



A Postagem polêmica nos stories

No início da tarde, a conta de Danese publicou uma mensagem nos stories que gerou inquietação entre os fãs: "Odeio viajar. Odeio tirar fotos. Não me peçam para tirar fotos em show, não gosto e não vou tirar. Obrigado". A postagem, que expressava desagrado em relação ao contato com fãs, foi rapidamente deletada após a recuperação da conta.