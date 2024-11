Gabriela Sousa é mulher de Nego Di - Reprodução / Instagram

06/11/2024

Rio - Com o marido preso, Gabriela Sousa, mulher de Nego Di, decidiu complementar a renda com a venda de conteúdo adulto na internet. Com imagens picantes, a influenciadora anunciou que entrará para uma plataforma especializada a partir desta quinta-feira (7).

Em seu perfil do Instagram, a influenciadora publicou uma prévia do que os assinantes podem esperar na plataforma. No vídeo, Gabriela sensualizava na praia enquanto o fotógrafo fazia alguns cliques dela. "Foi aqui que pediram um 'exclusivo para fãs?' Hahaha. Nossa visita íntima está agendada. Te espero lá dia 07/11 (quinta-feira)", escreveu ela na legenda.

Gabriela falou ainda sobre uma possível parceria com Andressa Urach. Nos Stories, ela republicou um post da influenciadora. Em seu perfil, Andressa compartilhou uma foto que noticiava a entrada da mulher de Nego Di ao universo da criação de conteúdo adulto e fez o convite: "Eu amaria. Vamos?". Foi então que Gabriela respondeu: "Wow! Explodiu, irmãs. Mas é óbvio que sim, na hora. Já estou com a roupa de ir".