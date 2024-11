Liam Payne - Reprodução/Instagram

Rio - Pai de Liam Payne, Geoff Payne agradeceu, nesta quarta-feira (6), pelo apoio dado pelos fãs após a morte do filho. Ele aproveitou para pedir respeito neste momento difícil para a família. O ex-One Direction faleceu aos 31 anos após cair do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina, no dia 16 de setembro.

fotogaleria "Sinto muito a sua falta...só queria agradecer todo o amor que vocês deram ao meu garoto, pessoal. Agradeço a cada um de vocês. Por favor, deem um tempo para nossa família, para nós mesmos. Obrigado", escreveu.

O pai de Liam Payne chegou na Argentina dois dias após a morte do filho. Ele reconheceu o corpo do artista no necrotério e, horas depois, visitou o altar improvisado que os fãs montaram na calçada do hotel com fotografias, flores, cartas e velas. Uma semana depois, um novo promotor assumiu as investigações do caso

Um comunicado informou que o pai do ex-One Direction "expressou seu desejo de que seja investigado e conhecido o que ocorreu de fato e manifestou sua disposição para testemunhar sobre tudo que sabe da vida de seu filho, que possa ajudar na investigação".