João Guilherme - Reprodução / Instagram

João GuilhermeReprodução / Instagram

Publicado 06/11/2024 18:08 | Atualizado 06/11/2024 19:05

Rio - João Guilherme, 22 anos, compartilhou detalhes sobre o papel crucial da família na formação e visão de mundo dele. Criado majoritariamente por mulheres, o ator afirmou que os valores de respeito e empatia foram presentes ao longo da vida dele.



fotogaleria

"Não precisei ir muito longe para pensar na maneira como faço para me comportar ou para enxergar o mundo com tais olhos. Foi só uma educação, eu vivi dentro de casa, com a minha mãe. Foi uma educação para isso. Isso era o certo, isso era o normal, respeitar o outro, respeitar a maneira que a pessoa se enxerga", disse João durante o programa "Alma Cozinheira" do GNT, que vai ao ar na noite desta quarta-feira (6).



"E isso sempre foi lindo. Então, se eu trato os outros dessa forma, eu acho linda a maneira que as pessoas tratam o respeito pelo outro, quero ser respeitado assim também", completou.



Além da mãe, João foi criado com o apoio da avó e da tia. Ele também mencionou a importância do avô e do tio, o músico Pe Lu, integrante da banda Restart. "Sim, claro, meu avô sempre esteve lá. Eu tenho um tio que é jovem também e, em algum lugar, me educou muito, me preparou muito. Inclusive, para a vida profissional".

Veja: