Sônia Bridi processa Rafael Cardoso por violência e busca proteção judicial - reprodução Intagram

Sônia Bridi processa Rafael Cardoso por violência e busca proteção judicialreprodução Intagram

Publicado 06/11/2024 16:51 | Atualizado 06/11/2024 18:16

Rio - Sônia Bridi iniciou um processo judicial contra o ator Rafael Cardoso. A jornalista relatou episódios de violência e ameaças que teriam ocorrido na casa dela. Em busca de proteção, Sônia acionou a Justiça e obteve medidas de urgência, levando a uma determinação que impede o ex-marido da filha de se aproximar dela, de Mari Bridi, e dos netos.

fotogaleria

Segundo informações do jornalista Gabriel Perline, da Contigo!, em agosto de 2023, Sônia Bridi entrou com um pedido de medida protetiva contra Rafael Cardoso. No processo, ela registrou que teria sofrido violência psicológica, moral e patrimonial. "A princípio, é importante salientar que a ora Requerente [Sônia Bridi] vem iniciar o presente procedimento cautelar de urgência somente para sua proteção familiar", diz a documentação. Sônia argumenta que o ator representa um risco para a segurança dela e da família, além de apontar o consumo de álcool e drogas como fatores agravantes.Em resposta à solicitação de Sônia, a juíza Cintia Souto Machado de Andrade, do VII Juizado da Violência Doméstica do Rio de Janeiro, atendeu ao pedido no dia seguinte. A decisão obriga Rafael Cardoso a manter uma distância mínima de 100 metros da jornalista e proíbe qualquer contato por telefone ou meios digitais, sob risco de prisão em caso de descumprimento.Após o relato de Sônia, Mari Bridi também buscou proteção judicial. A influenciadora relatou preocupações similares em relação ao ator. A Justiça encontrou dificuldades para notificar Rafael Cardoso pessoalmente, levando a uma autorização para o contato ser feito via WhatsApp.Sônia Bridi detalhou, ainda, que Rafael Cardoso invadiu a casa dela, proferiu ofensas, fez ameaças e destruiu o carro dela. Ela acrescenta que o ator mora a apenas 750 metros dela, o que aumenta a sensação de perigo. "O autor do fato possui um histórico de violação ao domicílio da Sra. Sônia Bridi", declara o documento da jornalista.O caso também mobilizou o Ministério Público do Rio de Janeiro, que recomendou a mudança do ator para outro local. Rafael Cardoso informou posteriormente à Justiça que havia se mudado para Curitiba, no Paraná. Mais de um ano após o início do processo, a medida protetiva continua em vigor, mantendo Rafael Cardoso afastado de Sônia e de Mari Bridi. A equipe detentou contato com as partes envolvidas, mas até o momento não obteve respostas.