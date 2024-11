Cantora mostrou o corpo escultural em post nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 06/11/2024 15:56

Rio - Ludmilla arrancou elogios dos seguidores nesta quarta-feira (06) ao compartilhar algumas fotos usando um biquíni roxo. "Espelho meu, espelho meu. Existe alguém nessa festa mais gostosa do que eu? Vem com a sua foto PREFERIDA no espelho", escreveu na legenda.