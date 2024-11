Maisa - Reprodução/Instagram

Maisa Reprodução/Instagram

Publicado 06/11/2024 16:35 | Atualizado 06/11/2024 18:08

Rio - Maisa contou mais detalhes de Bia, personagem que interpreta na novela das 18h, "Garota do Momento". Intérprete da antagonista no folhetim da TV Globo, a atriz aproveitou a aparição na emissora para fazer um alerta aos seguidores sobre as falas problemáticas de Bia.

Na trama, a jovem é filha de Juliano (Fabio Assunção) e Valéria (Julia Stockler), mas acredita que a mãe é Clarice (Carol Castro). Além disso, a personagem formará um triângulo amoroso com Beto (Pedro Novaes) e Beatriz (Duda Santos).

fotogaleria "A Bia é uma personagem com falas bem problemáticas, até pela época e por sua criação. Quase todas as cenas de embate com a Beatriz são pesadas porque da minha boca saem falas preconceituosas, que eu jamais falaria. É o trabalho e a personagem não sou eu. Estou no núcleo dos malvados e sou a antagonista da trama. A vilã é nossa diva Maristela (Lília Cabral) e Bia é a antagonista. Ela é a pedra no sapato da Beatriz, a mocinha", contou.

A atriz também falou sobre a empolgação ao receber os roteiros da novela. "Não dá vontade de parar de ler, sabe? Alessandra [autora] criou um universo cheio de camadas para todos os personagens. A trama é muito dinâmica e encantadora. Quando li, a primeira coisa que pensei foi que eu amaria fazer parte da história", disse.