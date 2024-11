Fabio Porchat - Reprodução

Publicado 06/11/2024 17:19 | Atualizado 06/11/2024 18:23

Rio - Fábio Porchat relembrou o momento em que concluiu que não quer ter filhos. O humorista contou que foi em uma conversa com João Vicente Castro. Na ocasião, ele foi alertado que ter filho não era uma obrigação.

"Ele falou, 'você vai ter filho?' E eu falei: 'é, vou ter que ter, né?' Aí ele falou, 'não, se você não quer ter, não tenha filho'. E eu, realmente nunca tinha pensado que, se não quero, não vou ter. Quando percebi que não ter um filho era uma opção, foi um alívio", contou.





O humorista participou das gravações do programa "Angélica 50 e Uns ", que estreia dia 10 no canal GNT. A apresentadora quis saber como ele lidou com essa opinião toda sobre a decisão.



"Percebi muita gente falando assim, 'Fábio, eu vivo em um relacionamento, não sei se eu quero, se não quero'. 'Poxa, que legal que você falou abertamente sobre isso'. Para o homem ainda tem essa coisa que é mais uma vantagem da sociedade. Se daqui a 40 anos eu decidi ter um filho, eu tenho um", completou.



"Quer dizer, não é uma questão fechada. Pode acontecer?", perguntou Angélica.



"Eu diria que não. E tá tudo bem, eu posso seguir a minha vida", disse Porchat. Um dos motivos do fim do casamento dele com a produtora Nataly Mega, em janeiro de 2023, foi que ela planejava ter filhos e ele não queria.