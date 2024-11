Gabi Brandt - Reprodução Instagram

Publicado 06/11/2024 15:35

Rio – Gabi Brandt, de 28 anos, relatou que Davi, seu filho mais velho, fruto de seu antigo relacionamento com Saulo Poncio, passou por uma cirurgia devido a uma otite média secretora. Influenciadora contou nesta quarta-feira (6), no Instagram, que o primogênito estava com a audição dos dois ouvidos comprometidas.

"A boa notícia é que era reversível, diante disso, o doutor Luciano decidiu fazer um tratamento com antibióticos, corticoides, spray nasais, e a gente refez a audiometria dele em setembro e a secreção não tinha saído, ele ia ter que operar. Além disso, a gente refez o exame da adenoide e tinha crescido. Não é comum crescer, mas não é impossível. A gente decidiu fazer a cirurgia agora em novembro", declarou.



Influenciadora relatou que ocorreu tudo bem na operação: "A cirurgia ocorreu super bem, recuperação maravilhosa também, ele está ouvido super bem e eu estou super aliviada".



Gabi aproveitou para alertar pais que tem crianças pequenas em casa. "O intuito do eu vídeo é falar para vocês observarem o comportamento da criança, porque tem coisa que a gente acha que é da personalidade, mas as vezes pode ser que ele não esteja escutando como foi o caso do Davi. Se eu pudesse dar um conselho a vocês, é que façam uma audiometria anual, de rotina, só para conferir se está tudo bem. Porque nessa idade, até uns cinco, seis anos, é muito comum ter uma otite silenciosa, e pode causar uma secreção e pode vir a ter perda da audição", relatou.