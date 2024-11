Ludmilla retoma raízes funkeiras com o lançamento do single Sua Preferida - Steff Lima / Divulgação

Publicado 06/11/2024 06:00

Rio - Ludmilla "retomou" suas raízes funkeiras com o lançamento do single "Sua Preferida", em parceria com WIU e Kevin O Chris, disponível em todas as plataformas digitais, nesta quarta-feira (6), a partir das 21h. Em entrevista ao DIA, a cantora, que iniciou a carreira como MC Beyoncé e nos últimos anos desenvolveu projetos voltados ao pop e ao pagode, ressalta a importância do funk em sua vida, destaca a "vibe animada" da canção e avalia o atual momento."Vejo mais como uma continuação do que eu sempre fui. O funk nunca saiu de mim, mesmo que eu tenha explorado outros ritmos e estilos. Esse lançamento é uma maneira de reafirmar minha conexão com ele", destaca a artista, complementando que o lançamento resgata memórias do início da trajetória.

"A MC Beyoncé marca uma fase muito importante na minha carreira. Foi um momento de descoberta, de experimentação, de mostrar uma parte importante de quem eu sou enquanto artista e também de muito aprendizado. Essa conexão com o funk sempre esteve presente em mim e me lembra de onde tudo começou. É como voltar às minhas raízes e celebrar a trajetória que fiz até aqui", comemora.

A artista afirma, ainda, que escolheu a ocasião para compartilhar a música com os fãs, por conta do ritmo e da proximidade com o verão e o Réveillon: "Ela é animada, envolvente e com uma 'vibe' do verão e do final de ano."



Ao falar sobre a parceria com WIU e Kevin O Chris, ela não economizou nos elogios. "Tanto o Kevin quanto o WIU têm uma energia incrível, são amigos queridos. Eu gosto muito de misturar estilos, e queria criar uma música que fosse a cara do verão, para galera dançar e se divertir muito".



Ludmilla também fez parte da produção do single, por isso o trabalho teve um sabor especial. "Eu amo participar de cada detalhe e, dessa vez, não foi diferente. Participar de todo o processo permite que eu traga minha visão completa para a música, sabe? Produzir junto com o Kevin foi demais! Ele trouxe ideias incríveis, e essa troca foi essencial para deixar a faixa com a energia que a gente queria".

Com hits como "Maliciosa", "A Preta Venceu" e "Você Não Sabe o Que é Amor", a cantora fez sucesso com os fãs de pagode. O funk, no entanto, é um caso de amor para a vida toda: "Eu realmente passei um tempo explorando outros estilos. O 'Numanice #3' ocupou grande parte do meu ano, mas o funk nunca deixou de fazer parte do meu trabalho. Nos meus shows, sempre tem um momento dedicado ao funk, porque é uma parte importante de quem eu sou como artista."



A cantora também não descarta a possibilidade de fazer um álbum inteiro voltado ao funk: "Tudo é possível! O funk sempre vai fazer parte da minha carreira, da minha essência. Mesmo quando estou explorando outros estilos, o funk está ali, presente em tudo que faço. Então, lançar um álbum de funk é algo que eu não descarto, não. Eu amo um bom baile e sempre que posso dou meu jeito de fazer minhas próprias festas particulares. Não abro mão dessa vibe! Inclusive, todo 'Numanice' termina com um baile funk daqueles'. Não vivo sem", exalta.

* Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Raphael Perucci