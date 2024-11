Ximbinha compartilha antes e depois, após procedimento estético - reprodução Instagram

Ximbinha compartilha antes e depois, após procedimento estéticoreprodução Instagram

Publicado 06/11/2024 18:24 | Atualizado 06/11/2024 19:02

Rio - Ximbinha revelou uma nova transformação estética. Aos 50 anos, ele passou por harmonização facial, que incluiu lipoaspiração na papada e rinoplastia. Além disso, completou o visual com lentes de porcelana nos dentes.

"Mais mudanças por aqui, tô gostando disso, hem! Agradeço a especialista que fez minha lipoaspiração de papada e rinoplastia, dentre outros procedimentos de cuidado", escreveu.

fotogaleria

Para Ximbinha, a colocação das lentes de porcelana foi a realização de um sonho antigo. "Sempre tive um certo receio, e nas mãos dela, esse sonho se tornou realidade", compartilhou o cantor. Ele destacou a naturalidade do resultado e a satisfação com o novo sorriso.Esta não é a primeira vez que o músico se submete a procedimentos estéticos. Em junho, ele também realizou transformações, compartilhando a experiência com seus seguidores. "Um antes e depois de muita gratidão às grandes profissionais que estão ao meu lado! Satisfação que não tem preço”, declarou na ocasião.A nova aparência do artista gerou repercussão nas redes sociais e programas de televisão. Durante o programa Fofocalizando, a apresentadora Cariúcha fez piada com o resultado, rindo e comentando: "O que é isso? Que coisa horrível que ele ficou". Internautas também reagiram nas redes: "Eu poderia ter dó, mas como ele bateu na Joelma eu rio junto com a Cariúcha", escreveu uma seguidora, enquanto outros compararam o músico a celebridades, como Michel Teló e Eduardo Costa.