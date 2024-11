William Bonner e a mulher, Natasha Dantas, celebram reencontro após dias separados - Reprodução / Instagram

Publicado 06/11/2024 19:47 | Atualizado 06/11/2024 21:06

Rio - Após seis dias separados, William Bonner, 60 anos, e a mulher, Natasha Dantas, 55, se reencontraram nesta quarta-feira (6). Nas redes sociais, a fisioterapeuta compartilhou um vídeo do momento especial e mostrou que foi até os Estados Unidos ver o maridão.

"Depois de 6 dias, não dava mais. Te amo!", escreveu. "Quando o assunto é saudade, a gente da um jeito", disse.Bonner, que está nos Estados Unidos acompanhando as eleições no país, viralizou na segunda-feira (4) durante uma transmissão ao vivo perto da Casa Branca. Ele se mostrou incomodado com o barulho ao fundo . "Bom, até agora há pouco, nós tínhamos um senhor fazendo uma pregação lá atrás, perto da Casa Branca, e ao mesmo tempo tinha uma moça cantando muito mal, eu tenho que dizer, cantando também, e estava bem ruim a situação", comentou o âncora do Jornal Nacional.Os dois se casaram em 2018, pouco mais de um ano após eles assumirem o relacionamento.