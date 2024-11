Humorista refletiu sobre cirurgia bariátrica realizada há 10 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 06/11/2024 22:10

Rio - Leandro Hassum fez um desabafo nas redes sociais, nesta quarta-feira (06), sobre os dez anos de sua cirurgia bariátrica. O ator de 51 anos comentou as dificuldades para manter o peso equilibrado e recordou a instabilidade que enfrentou durante a pandemia de Covid-19.

fotogaleria "Dia 1 de novembro, comemorei 10 anos dessa minha nova fase. Dez anos do dia que decidi tratar minha doença Obesidade Mórbida. Fui de 150 kg para 87 kg. Nesses 10 anos sigo me tratando. Não é fácil. Para os que desconhecem o que é ser um bariátrico. A luta não para e nunca irá parar. No ano fatídico de 2020, quando vivemos a pandemia, a cabeça deu um nó. Acredito que não fui o único. E comecei mesmo seguindo minha rotina de exercícios a me descontrolar e isso acarretou num reganho de quase 20 kg", contou.

O humorista disse que sentiu medo ao perceber que tinha passado dos cem quilos e que reorganizou sua alimentação. "Tomei um susto quando em maio ao chegar de uma filmagem e me pesar. Óbvio que eu não fiquei nos 87 kg. Aliás, nem queria mesmo. Mas havia desde muito estacionado em 93kg que me deixava feliz. Porém vi a balança marcar 113 kg, os temidos 3 dígitos. Que tem a doença sabe o medo que dá. Desde junho voltei a me organizar, alimentação e principalmente parar com o vinho recreativo que é uma auto sabotagem invisível."

Ele ainda destacou que o nascimento de Aurora, sua primeira neta, motivou a busca por uma vida com mais disciplina. "Me sinto orgulhoso de seguir na meta de me manter saudável e feliz. [...] preciso ficar saudável por mim e para viver muitos anos essa alegria", finalizou.