Lucas Rangel comemorou recuperação de fratura no tornozeloReprodução de Vídeo/Instagram

Publicado 06/11/2024 21:29 | Atualizado 06/11/2024 22:04

Rio - Nesta quarta-feira (6), Lucas Rangel divulgou um vídeo nas redes sociais comemorando a evolução de seu pós-operatório após fraturar o tornozelo. O influenciador intensificou a fisioterapia para conseguir andar a tempo de seu casamento com Lucas Bley, que acontecerá em menos de uma semana. Ele ainda mostrou o treino para entrar na Igreja.

"Há duas semanas, eu quebrei o meu pé em três lugares diferentes e passei por uma cirurgia. Como aconteceu perto do meu casamento, as chances de voltar a andar até lá eram praticamente impossíveis. E, cá estou eu, voltando a andar cinco dias antes do meu casamento", comemorou.