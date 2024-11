Luana vence a prova do fazendeiro - Reprodução de vídeo

Publicado 14/11/2024 08:05 | Atualizado 14/11/2024 08:06

Rio - Luana Targinno é a fazendeira da semana! A pernambucana levou a melhor contra Flora Cruz e Vanessa Carvalho, na noite desta quarta-feira (13), em "A Fazenda 16", da Record, em uma disputa que envolvia memória, agilidade e percepção.

As peoas precisavam memorizar um desenho recriá-lo com cubos coloridos. Quem completasse o mosaico primeiro, acumulava mais pontos. Outra etapa do desafio consistia em acertar perguntas referentes aos vídeos de alguns influenciadores, exibidos no campo de provas.

Luana teve um melhor desempenho e conquistou o tão cobiçado chapéu de fazendeira. Além disso, ela ainda embolsou um prêmio de R$ 15 mil. Com isso, Flora Cruz e Vanessa Carvalho se juntam a Gizelly Bicalho na roça e disputam a preferência do público na noite desta quinta-feira (14).