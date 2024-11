Figurante, Antonela Azevedo, que roubou a cena em 'Mania de Você' - Reprodução / Instagram / Globo

15/11/2024

Rio - Antonela Azevedo, de 27 anos, ex-vendedora de açaí e moradora de Belford Roxo, Baixada Fluminense, está vivendo um momento único. A breve aparição da figurante na novela das 21h, "Mania de Você", roubou a cena e rendeu memes na web. As caras e bocas feitas enquando Mércia (Adriana Esteves) dá uma entrevista para falar mal de Viola (Gabz), fizeram com que a participação se destacasse. Mesmo sem falas e com apenas oito segundos de duração da cena, Antonela virou um dos assuntos mais comentados na internet.



Nesta sexta-feira (15), a jovem esteve no programa "Mais Você" e comentou sobre a experiência de ganhar as redes sociais. "Fiquei em choque, nem consegui dormir. Estou muito agradecida a todos vocês, meus fãs, seguidores, e vários atores que me apoiam. Estou muito feliz", declarou ela, entusiasmada com a repercussão.



Sem experiência profissional na atuação, ela contou que seu sonho é cursar Artes Cênicas e que já recebeu mensagens nas redes sociais pedindo que concorra ao prêmio de Atriz Revelação no "Melhores do Ano", promovido pelo Domingão com Huck. "Tenho muitos sonhos e objetivos. Um deles é me formar, ter essa oportunidade de tirar o meu DRT, trabalhar na Globo. Tenho muita vontade, também, de participar do BBB", disse.



Para a gravação, Antonela foi orientada pela direção a interpretar uma jornalista. "Me pediram para não ser tão expressiva, porque eu já sou demais. Mas foi bem por conta própria, vi uma oportunidade e aproveitei. Sempre soube agarrar as oportunidades, e ali vi que era o momento".

Repercussão

Famosos e internautas foram à loucura com a cena. "Pelo amor de Deus, contratem essa diva", escreveu Alice Wegmann. "Para que fazer teste se já temos a próxima protagonista?", brincou o perfil oficial do Globoplay. "Já dizia a máxima: 'Não existe papel pequeno. Existem pequenos atores'", comentou outro usuário. "Ela tinha 8 segundos e conseguiu entregar tudo!", declarou outro.

